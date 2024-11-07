Teknoloji dünyasının gündem maddelerinden birisi OpenAI oldu. OpenAI yaptığı yeni duyuruda Chat.com domainin satın aldığını açıkladı. Domain şirketin popüler yapay zeka aracı ChatGPT’ye yönlendirildi. Artık chat.com’a girenler direk ChatGPT’ye giriş yapabiliyor.

OpenAI’dan Yenilikler Devam Ediyor

ChatGPT ile tüm dünyayı sarsan ve büyük bir değişimin yaşanmasını sağlayan OpenAI, şimdi büyük bir yatırım yaptı. Şirket tarafından satın alma resmi olarak doğrulansa da tüm soru işaretleri giderilmedi. Zira çok değerli olan bu alan adının fiyatı merak ediliyordu. OpenAI sözcüsü açıklamasında bu konuda bir detaya yer vermedi.

1996’da Tescil Edilmişti

Chat.com ilk kez 1996 yılında tescil edilmişti. İnternetin en eski alan adlarından biri olarak bilinen bu domain, 2023 yılında HubSpot’un kurucu ortağı ve CTO’su Dharmesh Shah tarafından 15,5 milyon dolara satın alınmıştı. Bu yüksek fiyat, Chat.com’u bugüne kadar kamuoyuna duyurulmuş en pahalı iki alan adı satışından biri haline getirmişti. Bu nedenle alan adı çok daha yakından takip edilmeye başlanmıştı.

Shah, geçtiğimiz Mart ayında ise Chat.com’u ismi açıklanmayan bir alıcıya sattığını duyurmuştu. Bugün sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda ise gizemli alıcının OpenAI olduğunu açıkladı. OpenAI’nin Chat.com’u satın aldıktan sonra doğrudan ChatGPT’ye yönlendirmesi dikkat çekiyor. Şirketin ChatGPT için isim değişikliği mi planladığı yoksa yeni bir projeye mi başlayacağı bilinmiyor.