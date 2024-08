Türkiye’de her gün milyonlarca oyuncunun dahil olduğu ve ciddi bir oyun içi harmanın da yapıldığı Roblox’ta erişim engeli sorunu yaşanıyor. Erişim engelinin getirilmesi nedeniyle oyuna giriş yapılamazken bu durumdan haberi olmayan milyonlarca kişi sorunun kendi cihazlarında ya da sistemlerinde olduğunu düşünüyor. Roblox’a girmeye çalışanlar Roblox erişim engellendi hatası ya da “Roblox failed to download or apply critical settings” hatasıyla karşı karşıya kalıyor. Peki Roblox hatası nasıl çözülür?

Roblox Erişim Engellendi Hatası Nasıl Çözülür?

Roblox Erişim Engellendi Hatası, BTK tarafından getirilen engelleme kararı nedeniyle alınıyor. Oyunun Türkiye’den erişim engelli olması nedeniyle oyunun Türkiye’deki IP’ler üzerinden erişimi mümkün değil. Bu nedenle oyuna girmeye çalışan oyuncular bu hata ile karşı karşıya kalıyor. Erişim engeli hatasının çözülebilmesi adına BTK ve Türkiye’deki yetkili kurumların Roblox için getirdiği engel kararını kaldırması ve iptal etmesi gerekiyor. Böyle bir gelişme sonrasında tüm kullanıcılar normal şekilde Roblox’a giriş yapabilecek.

Failed To Download Or Apply Critical Settings Çözümü Ne?

Roblox failed to download or apply critical settings hatası almasının nedeni de yine engelleme nedeniyle erişim engelinin getirilmesi. Türkiye’den mobil hatlar ya da sabit internet üzerinden oyuna erişim engellendiği için oyun sunucularına erişim sağlanamıyor. Bu nedenle de böyle bir hata alınıyor. Bu sorunun çözümü için ise kullanıcıların tek yapması gereken VPN kullanmak.

Roblox VPN giriş işlemlerinin yapılması ile Türkiye IP’leri gizleneceğinden dolayı oyuna erişim sağlanması, güncelleme yapılması ve oyunun sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi mümkün olacak.