Popüler yaşam oyunu Stardew Valley için Android ve iOS için büyük güncelleme 1.6.9’u yayınlandı. Bu güncelleme ile oyunun mobil versiyonuna çok oyunculu mod dahil edildi. Ancak bu mod çok basit bir şekilde açılamıyor. Peki, Stardew Valley çok oyunculu mod nasıl açılır?

Stardew Valley Çok Oyunculu Mod Kodla Erişiliyor

Mobil platformlara eklenen çok oyunculu mod, masaüstü ve konsollardaki işlevine benzer şekilde oyuncuların birbirlerinin çiftliklerine erişmesine ve birlikte çalışmasına olanak tanıyor. Ancak, mobil platformlarda bu mod doğrudan aktif durumda değil. Oyuncuların gizli bir kod kullanarak çok oyunculu modu manuel olarak etkinleştirmeleri gerekiyor.

Çok oyunculu modu etkinleştirmek için yapılması gereken adımlar şöyle: