Dünyanın beklediği Steam indirimleri başladı. Steam Kış İndirimleri adıyla duyurulan yeni kampanya 2024’ün son kampanyası olacak. Steam kış indirimlerinde en çok alınan oyunlar da belli oldu.
İşte Steam Kış İndirimleri 2024 Fiyatları
|Oyun Adı
|Normal Satış Fiyatı
|İndirim Oranı
|Kampanyalı Fiyat
|Pandora’s First Shooter
|29.99$
|%90
|2.99$
|South Park™: The Stick of Truth™
|23.99$
|%90
|2.39$
|Tales from the Borderlands
|19.99$
|%90
|1.99$
|Warhammer: Vermintide 2
|14.99$
|%90
|1.49$
|Keep Talking and Nobody Explodes
|7.99$
|%90
|0.79$
|Batman™: Arkham Origins
|19.99$
|%90
|1.99$
|Stellaris
|23.99$
|%90
|2.39$
|Metro Exodus
|22.99$
|%90
|2.29$
|Titanfall® 2
|29.99$
|%90
|2.99$
|Need for Speed™ Heat
|69.99$
|%95
|3.49$
|Assassin’s Creed® Origins
|47.99$
|%90
|4.79$
|Planet Coaster
|20.99$
|%95
|1.04$
|Firewatch
|10.49$
|%90
|1.04$
|The Forest
|10.49$
|%90
|1.04$
|Divinity: Original Sin – Enhanced Edition
|22.99$
|%90
|2.29$
|Grim Dawn
|12.49$
|%90
|1.24$
|Back 4 Blood
|59.99$
|%95
|2.99$
|State of Decay 2: Juggernaut Edition
|29.99$
|%90
|2.99$
|Total War: WARHAMMER
|49.99$
|%90
|4.99$
|Borderlands Game of the Year Enhanced
|29.99$
|%90
|2.99$