Türkiye’de TRT 1 tarafından Avrupa maçlarının Türkiye yayın hakları satın alındı. 3 yıl boyunca TRT ve TRT’ye ait platformlar üzerinden yayınlanacak maçlar izlenebilecek. Türkiye temsilcilerinin tüm maçları ve final aşamaları ücretsiz yayınlanacak. Ancak yüzlerce maçın oynanacağı Avrupa Liglerinde bu kriterlerin dışında ücretli olarak maçlar takip edilebilecek. Her hafta TRT 1 tarafından şifreli ve şifresiz olarak yayınlanacak maçlar listelenecek. Şifreli yayınları izlemek isteyenlerin Tabii Spor paketi ile maçları izlemesi gerekecek. Peki Tabii Spor ücretli mi? Tabii Spor üyelik nasıl alınır? İşte merak edilenler..

Tabii Spor Ücretli mi? Tabii Spor Kaç Para?

Tabii Spor ücretli. Tabii Spor paket olarak Tabii üzerinden kullanıma sunulmuş durumda. Tabii Spor paketi ücreti aylık 99 TL. Tabi ücretsiz ve spor olarak iki farklı paket ile kullanılabiliyor. Ücretli pakette yer alan ayrıcalıklar ise şöyle;