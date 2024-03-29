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Teknosa Yeni Mağazasını Edirne’de Açtı

Teknoloji ürünlerinin ilk adreslerinden biri olan Teknosa, Edirne'deki yeni mağazasını Erasta AVM'de açtı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, Edirne’deki yeni mağazasını tüketicilerle buluşturdu. Türkiye’nin 64 ilinde 190’a yakın satış noktası bulunan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Erasta AVM’de extra formatıyla yeni mağazasını Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin ve Teknosa İcra Kurulu üyelerinin katılımlarıyla açtı.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre mağazalarını geliştiren Teknosa, yeni mağazada beyaz eşyadan bilgi teknolojilerine, telekomdan küçük ev aletlerine kadar birçok ürünü tüketicilerle buluşturuyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Teknosa

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