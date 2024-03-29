Teknosa Yeni Mağazasını Edirne’de Açtı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, Edirne’deki yeni mağazasını tüketicilerle buluşturdu. Türkiye’nin 64 ilinde 190’a yakın satış noktası bulunan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Erasta AVM’de extra formatıyla yeni mağazasını Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin ve Teknosa İcra Kurulu üyelerinin katılımlarıyla açtı.
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre mağazalarını geliştiren Teknosa, yeni mağazada beyaz eşyadan bilgi teknolojilerine, telekomdan küçük ev aletlerine kadar birçok ürünü tüketicilerle buluşturuyor.
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