Türkiye’de Instagram ile başlayan erişim engelinin aşılması adına VPN uygulaması kullanılması gerekiyor. Milyonlarca kişinin yeni tanıştığı VPN uygulamalarına yönelik gündemde pek çok soru işareti var. Bu soru işaretlerinden birisi ise VPN kullanana para cezası var mı olmuştu. VPN uygulamalarını daha yakından tanıyan kullanıcılar için şu anda gündemde ise en iyi bedava VPN uygulamaları yer alıyor. Ücret vermeden kullanılabilecek, güvenilir VPN uygulamaları, olası riskleri de ortadan kaldırıyor.

En İyi Bedava VPN Uygulamalarında Dikkat Edilecekler

En iyi bedava VPN’ler ücretli VPN uygulamaları kadar gelişmiş özellikler sunmuyor. Ancak sadece basit bir web sayfasına giriş yapmak isteyenler için yeterlidir. Bedava VPN’ler, hiçbir ödeme yapmadan online gizliliği korumanın ve engelleri aşmanın en iyi yolu. Bedava VPN’lerin hangisi tercih ederseniz edin ücretsiz VPN uygulamalarında her zaman sınırlama vardır. Veri sınırı, sunucu kısıtlamaları gibi çeşitli kısıtlamalar bu tür uygulamalarda yer alıyor.

2024 En İyi Bedava VPN Uygulamaları

2024 yılında en iyi bedava VPN uygulamaları arıyorsanız aşağıdaki listedeki uygulamalara göz atabilirsiniz. Uygulamalar Türkiye’de değil, dünya genelinde yapılan testler ile listeye girmeyi başarmıştır.

PrivadoVPN: Genel Olarak En İyi Bedava VPN

Hızlı akış ve hızlı bağlantı PrivadoVPN’in öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. 12 farklı sunucu konumu ile hizmet veren VPN sağlayıcısı; Windows, Mac, iOS, Android, Linux desteğine sahip. 10 GB bağlantı ile sınırlı olan uygulamada bu limit her ay yenileniyor. 2019 itibariyle piyasada yer alan uygulama kısa süre içerisinde sektörde ön plana çıkmayı başardı.

Proton VPN

Proton VPN ücretli plana sahip olsa da ücretsiz olarak da kullanılabiliyor. Proton VPN 6 farklı konumdaki sunucuları ile hizmet veriyor. Üstelik Windows, Mac, iOS, Android, Linux desteğiyle de esneklik sunuyor. Temel sürümde VPN’in yanı sıra kill switch, otomatik bağlantı ve DNS koruması da sağlanıyor. Sunucu seçiminde esneklik olmasa da sunucu değiştir denilerek farklı bir sunucuya geçiş yapılabiliyor.

Windscribe

Windscribe ise tercih edilebilecek bir diğer bedava VPN. Chrome uzantısı ile gelmesi en iyi yanlarından birisi. 14 sunucu konumu, Windows, Mac, iOS, Android desteği ile öne çıkan Windscribe, kullanıcı gizliliğini en iyi sağlayan uygulamalardan birisi.

Bu 3 uygulamanın yanı sıra 3 uygulamayı sevmeyenler için değerlendirilebilecek diğer alternatifler şöyle;

ExpressVPN

Hotspot Shield Free VPN

VPN Unlimited

Hapi VPN

ZenMate

TunnelBear

Speedify

me

Betternet

Bedava VPN Uygulamaları Nasıl Çalışır?

Bedava VPN servislerinde veriler, şifrelenir ve internet üzerinden sanal bir köprü oluşturur. Böylece ülke sınırları aşılarak farklı ülkelerdeki sunucular üzerinden istenen site ve uygulamalara erişim sağlanabilir.