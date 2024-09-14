Yüksek kur ve yüksek vergi sistemi nedeniyle Türkiye, en pahalı telefon satılan ülkelerin başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde Apple tarafından tanıtımı yapılan iPhone 16 serisi sonrasında sıralama değişti. iPhone 16’nın en üst sürümü, en yüksek fiyata satılan telefon olarak liste başına yerleşti. Peki, ilk 10’da hangi modeller var?

İşte Türkiye’nin En Pahalı Telefonları

Türkiye’de satılan en pahalı modeller şöyle;