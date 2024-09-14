Yüksek kur ve yüksek vergi sistemi nedeniyle Türkiye, en pahalı telefon satılan ülkelerin başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde Apple tarafından tanıtımı yapılan iPhone 16 serisi sonrasında sıralama değişti. iPhone 16’nın en üst sürümü, en yüksek fiyata satılan telefon olarak liste başına yerleşti. Peki, ilk 10’da hangi modeller var?
İşte Türkiye’nin En Pahalı Telefonları
Türkiye’de satılan en pahalı modeller şöyle;
- iPhone 16 Pro Max 1 TB – 119,999 TL
- iPhone 16 Pro 1 TB – 107,999 TL
- Samsung Galaxy Z Fold 6 1 TB – 98,999 TL
- iPhone 16 Plus 1 TB – 88,999 TL
- Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB – 86,490 TL
- iPhone 16 512 TB – 79,999 TL
- Xiaomi 14 Ultra – 74,999 TL
- Huawei Pura 70 Ultra – 72,999 TL
- Samsung Galaxy Z Flip 6 512 GB – 62,999 TL
- Honor Magic V2 512 GB – 59,999 TL