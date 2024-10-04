Türkiye’de iPhone 15 satın almak isteyenler için son dakika kampanyası A101’den geldi. A101 yaptığı yeni tanıtımlar ile piyasa fiyatına göre 6 bin TL daha ucuz iPhone 15 satışına başladığını duyurdu. 3 Ekim itibariyle A101 mağazalarında satışa çıkan yeni model iPhone 15 uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. A101 3 Ekim aktüel katalogu ile duyurusu yapılan kampanyada pek çok teknoloji ürününde de indirim uygulanıyor.

A101 Aldın Aldın Kampanyasıyla iPhone 15 Satılıyor

A101 aldın aldın kampanyasıyla duyurusu yapılan iPhone 15 modelinde stoklar da yüksek tutulmuş durumda. Satışı yapılan teknoloji ürünleri ve fiyatları ise şöyle;