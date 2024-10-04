Türkiye’de iPhone 15 satın almak isteyenler için son dakika kampanyası A101’den geldi. A101 yaptığı yeni tanıtımlar ile piyasa fiyatına göre 6 bin TL daha ucuz iPhone 15 satışına başladığını duyurdu. 3 Ekim itibariyle A101 mağazalarında satışa çıkan yeni model iPhone 15 uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. A101 3 Ekim aktüel katalogu ile duyurusu yapılan kampanyada pek çok teknoloji ürününde de indirim uygulanıyor.
A101 Aldın Aldın Kampanyasıyla iPhone 15 Satılıyor
A101 aldın aldın kampanyasıyla duyurusu yapılan iPhone 15 modelinde stoklar da yüksek tutulmuş durumda. Satışı yapılan teknoloji ürünleri ve fiyatları ise şöyle;
- Apple iPhone 15 128 GB cep telefonu – 50.999 TL
- Samsung Galaxy A35 128 GB cep telefonu – 13.599 TL
- Redmi 13 256 GB cep telefonu – 9.299 TL
- Samsung 65DU8100 65 inç 4K UHD – 34.999 TL
- HP Vicus 7Z4M9EA 16 GB Laptop – 32.499 TL
- TOSHİBA 43UL3363DT 4K UHD – 10.799 TL
- Lenovo Tab M10 Unisoc T610 Tablet – 4.299 TL
- Dell kablolu optik Mouse – 249 TL
- Oppo Enco Buds 2 Tws – 499 TL
- Logitech K280E Pro kablolu klavye – 539 TL