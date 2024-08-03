Türkiye’de büyük ilgi gören Wattpad kapatıldı. Kapatılmasının ardından Türkiye ve Wattpad’den karşılıklı açıklamalar yapıldı. Bu konuda son güncelleme ise Wattpad’den geldi. Wattpad’in Türkiye’deki süreci hakkında bilgilendirme yapan şirket, Wattpad ne zaman açılacak konusunda da önemli bir hamle yapmış oldu. Peki Wattpad’in açılış tarihi ne? Wattpad ne zaman açılacak?

Wattpad Ne Zaman Açılacak 2024?

Dünya çapında aylık 90 milyon kullanıcısı olduğunu bilinin Toronto merkezli yazma ve okuma platformu Wattpad’in ne zaman açılacağı hala kesinlik kazanmadı. 2024 yılı içerisinde açılması beklenen Wattpad Temmuz ortasından bu yana Türkiye’de erişime kapalı durumda. Wattpad’e VPN ile giriş yaparak içeriklere erişmek mümkün olsa da Türkiye’deki internet bağlantıları üzerinden erişim sağlanamıyor. Wattpad’in Türkiye’de sorunsuz bir şekilde hizmet verebilmesi adına hükümetin istediği şekilde bir ofis ve temsilcinin Türkiye’de bulunması gerekiyor.

Wattpad’in açılması beklenirken Türkiye’de önemli bir gelişme daha oldu. Instagram’a erişim engeli geldi. İlgili haber: Instagram’a erişim engeli geldi!

Wattpad’in Türkiye’de Ofisi ve Temsilcisi Var mı?

Wattpad’in Türkiye’de bir ofisi ve çalışanı bulunmuyor. Platformun erişime kapatılması sonrasında ise Türkiye’den kullanıcılardan yoğun bir şikayet aldığı belirtildi. Şirket yöneticileri, Türkiye’deki etkileşimlerin büyük oranda düştüğünü ifade etti. Erişim engelinde gençler için uygunsuz olarak değerlendirilebilecek içerikler öne çıkarılırken Wattpad bu tür durumlara karşı ilk savunmasını da verdi.

Şirketin resmi açıklamasında “Ancak hizmet şartlarımızı ihlal eden her şeyi kaldırıyoruz. Türkiye, bize böyle bir içerik bildirilmiş olsaydı, elbette kaldırırdık. Ancak, görünürdeki hizmet kesintisi etrafındaki bu kadar çok “İnternet spekülasyonunun” bu yönünü körükleyecek “hangi içeriğin görülebileceği veya görülmeyebileceği” konusunda hiçbir bildirimimiz yok.” diyerek Türkiye’de iletişim sıkıntısı yaşadığını da dile getirdi.

International PEN tarafından yapılan değerlendirmede Ankara’daki bir mahkemenin 12 Temmuz’da Wattpad’e “keyfi bir yasak” koyduğunu duyurdu. Bu açıklamanın hemen ardından ise benzer bir açıklama ArtDog İstanbul tarafından da yapıldı.

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin açıklamasında ise erişim engeli sert bir şekilde kınandı. Açıklamada “Erişim yasağının nedeni hakkında hiçbir açıklama yapılmadı veya belirtilmedi.” denildi.

Wattpad’in Türkiye’deki Süreci

Wattpad’in kapatılması sonrasında şirket ile Türkiye arasında yapılacak görüşmeler önemli oldu. Wattpad yaptığı son resmi açıklamasında durumun farkında olunduğunu belirtti. Sorunun aşılması için gerekli işlemlere başlandığını da ekledi. Bu da çözümcü bir yaklaşımın olacağını ortaya koydu. 2024 yılı sonuna kadar Wattpad’in açılarak Türkiye’de yeniden erişilebilir olabilir. Wattpad ile ilgili resmi gelişmeleri Wattpad X hesabından takip edebilirsiniz.