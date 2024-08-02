Dünyanın en popüler sosyal medya ağı İnstagram için bugün Türkiye’de yepyeni bir karar alındı. BTK tarafından bugün alınan karar gereği İnstagram’a erişim engeli getirildi. Bu durum Türkiye’deki milyonlarca kullanıcının sosyal ağa ulaşmasını engelledi. Peki, İnstagram’a neden erişim engeli getirildi? İnstagram neden kapatıldı? İşte tüm merak edilenler…

2 Ağustos İnstagram’a Neden Erişim Engeli Geldi?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnstagram’a neden erişim engeli getirildiğini açıkladı. Buna göre İnstagram’ın katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi. 2 Ağustos kararı ile kapatılan İnstagram bu nedenle şu anda Türkiye’deki IP’lerle erişilemez duruma geldi. Bu karar sonrasında ise milyonlarca kullanıcı İnstagram’a dair soru işaretlerini gündeme taşımaya başladı. İnstagram’a neden erişim engeli getirildiği, bu engelin ne kadar süreceği ve İnstagram katalog suçların neler olduğu sorgulanmaya başlandı. Alınan karar şöyle duyuruldu;

BTK Instagram Katalog Suçlar Nedir?

BTK’nın engel kararında yer alan katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk’e hakaret gibi içerikleri kapsıyor.