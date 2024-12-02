WhatsApp, kullanıcılarına yönelik önemli bir karar alarak, belirli eski cihazlarda uygulama desteğini sonlandıracağını duyurdu. Cihazların işletim sistemlerinin artık minimum gereksinimleri karşılamadığını belirten Meta, bu nedenle WhatsApp için bazı iPhone modellerindeki desteğini sona erdirecek.

Hangi iPhone Modellerinde WhatsApp Kullanılmayacak?

2025 yılı itibarıyla iOS 15.1 ve öncesindeki sürümleri kullanan iPhone’lar WhatsApp desteğini kaybedecek. Bu durum, özellikle yazılım güncellemeleri sınırlı olan eski cihazların yeni özellikleri ve güvenlik önlemlerini destekleyememesinden kaynaklanıyor. Bu kapsamda öne çıkan modelleri ise iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus.

Kullanıcılar Ne Yapmalı?

Eğer etkilenen modellerden birine sahipseniz, WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmek için iki seçeneğiniz var: Daha güncel bir iOS sürümüne yükseltmek veya yeni bir telefon almak. Ancak, iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus gibi cihazlar, mevcut donanım sınırlamaları nedeniyle yeni iOS sürümlerini destekleyemiyor. Güncelleme alma imkanı olmayan modeller için WhatsApp desteği de sona erecek.

WhatsApp, etkilenen cihaz sahiplerini bilgilendirmek için uyarı mesajları göndermeye başladı. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar, 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren cihazlarında WhatsApp’ın çalışmayacağına dair bildirimler alıyor. Kullanıcıların bu süre zarfında cihazlarını güncellemeleri ya da değiştirmeleri öneriliyor.