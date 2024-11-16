WhatsApp’ta uzun zamandan beri beklenen özellik sonunda geliyor. Mesaj Taslakları adıyla tanıtımı yapılan yeni özellik, sohbet ekranında yazılmayan ancak gönderilmeyen mesajlar için “Taslak” ifadesini ekleyecek. Bu etiket ile işaretlenecek mesajlar kaybolmayacak ve aynı zamanda gönderilmeyecek. Yarım kalan mesajlarını unutmaktan kurtulacak kullanıcılar göndermek istedikleri mesajları da böylece yazarak taslak halinde kaydedebilecek.

Yeni özellikle kullanıcıların mesajlaşmalarının daha kolay hale geleceğini söyleyen Meta, WhatsApp’ın yeni özelliğini övgü dolu sözler ile duyurdu.

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WhatsApp Taslak Mesajlar Nasıl Kullanılır?

WhatsApp’ın taslak mesaj özelliği için en son sürüme güncellenmesi yeterli olacak. Özellik alındıktan sonra ise kullanıcıların sohbet ekranında bir mesaj yazması ve ardından onu göndermeden pencereden çıkması yeterli olacak.

Bu mesajlar, kalın ve yeşil renk vurgusuyla Taslak etiketiyle sohbette yer alacak. Sohbet listesini en üstünde yer alacak bu mesaj, kaybolmayacağı gibi tek bir dokunuş ile karşı tarafa iletilebilecek. Yeni özellik kullanıcıların gönderilmeyen mesajları fark etmesini kolaylaştıracağı gibi yarım kalan konuşmaların da tamamlanmasını sağlıyor.

WhatsApp’ın yeni özelliği dünya genelinde kullanıcılara sunulmuş durumda.