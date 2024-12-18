Joygame bünyesindeki Madbyte Games tarafından geliştirilen “Zula”, hem hikayesindeki hem de yeni arayüzündeki güncellemesiyle “Zula Teşkilat” adı altında oyun meraklılarıyla buluşuyor.

Zula Battle Royale Modu Geliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, oyuncuların gereken ekipmanları bulmak için çaba sarf ettiği bir oyun türü olan “Battle Royale” modu, yeni özelliklerle 2025’in hemen başında oyunseverlerle buluşacak.

“Zula”nın son güncellemesi, oyunun tamamen yenilenen arayüzüyle oyunculara daha modern ve akıcı bir deneyim sunuyor. Oyunun akışına eklenen farklı seviyeler, yepyeni bir rekabet alanı yaratıyor. Bu yeni özellik, oyun meraklılarına bireysel ve ekip bazında başarılarını daha ileri taşıma fırsatı veriyor.

Güncellemenin ilk tanıtım videosunda, Zula Timi’nin kurucusu Demir Erez, 2054’te bir dağ evinde ortaya çıkıyor. Oldukça etkileyici kurgulanan bu sahne, Demir Erez’in “Zula”yı kurma amacına ve “Zula Teşkilat”ına geçişine dair ipuçları veriyor. Hikaye, “Zula” evrenini genişletirken heyecanla bekleyen oyunseverleri sürükleyici bir yolculuğa davet ediyor.