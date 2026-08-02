Ocak ayı en düşük emekli maaşı için ilk rakam masada: SGK uzmanı açıkladı

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Milyonlarca emeklinin maaşına temmuz ayında 3 bin 552 lira tutarında ek zam gelirken, şimdiden yeni yılda emekli maaşlarına gelecek zam oranları hesaplanmaya başladı.

SGK UZMANI EMİN YILMAZ DUYURDU

Bu kapsamda, SGK uzmanı Emin Yılmaz MAK Haber YouTube kanalında yaptığı açıklamada, 2026 yılının ikinci yarısında kesinleşecek enflasyon verilerinin emekli maaşına gelecek zam oranını belirleyeceğini ifade etti.

2026’NIN İKİNCİ YARISINDA ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLACAK?

Yılın ikinci yarısı kapsamındaki ilk verilere yönelik değerlendirme yapan Yılmaz, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) enflasyonunun yüzde 2,06 olarak açıkladığını, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise enflasyonun yüzde 1,68 seviyesinde olmasının beklendiğini belirtti.

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3 AYLIK SÜREÇTE ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLACAK?

Yılmaz, hesaplamalarını TCMB’nin öngörüleri üzerinden gerçekleştirdiğine vurgu yaparak, önümüzdeki üç aylık dönemde enflasyonun yüzde 5,23 olabileceğini öngördü.

Yılmaz, yıl sonu için TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyon öngörüsünün yüzde 29,21 olduğunu anımsatırken, yılın ilk yarısındaki enflasyonun ise yüzde 17,76 olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

Bu veriler kapsamında yılın ikinci altı ayı için yaklaşık yüzde 9,72 oranında enflasyon farkı oluşacağını öngören Yılmaz, bu kapsamda emekli maaşlarına da aynı oranda zam gelmesini beklendiğini aktardı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Buna göre, hali hazırda en düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira olarak uygulanırken, maaşlara 9,72 oranında zam gelmesi halinde yeni yılda en düşük emekli maaşının 25 bin 841 liraya yükselmesi öngörülüyor.