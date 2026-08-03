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Çalışanlara erken emeklilik desteği: 3 bin 600 günle emeklilik için şartlar açıklandı

İlk defa 8 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olan çalışanlar, 15 yıl sigortalılık süresi, 3 bin 600 prim günü ve yaş koşulunu beraber sağlamaları durumunda erken emeklilik imkanından faydalanabiliyor.

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Eklenme 03.08.2026 - 10:56
Güncellenme 03.08.2026 - 11:01

Milyonlarca çalışan, erken emekli olmanın hesabını yaparken, 3 bin 600 günle erken emekli olmak için gereken şartlar açıklandı.

ARANAN ŞARTLARI SAĞLAYANLARA ERKEN EMEKLİLİK

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, normal emeklilik için gerekli prim gününü sağlayamayan sigortalılar, aranan koşulları yerine getirmeleri durumunda 3 bin 600 prim günüyle erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

EYT’YE RAĞMEN 3 BİN 600 GÜN ŞARTI

Fakat bu imkandan sadece ilk defa 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan SSK’lılar yararlanabiliyor. EYT uygulamasıyla beraber normal emeklilikte yaş koşulu askıya alınmış olsa da, 3 bin 600 günle emeklilikte yaş şartı sürüyor.

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15 YIL SİGORTALILIK ŞARTI

1999’da yapılan değişiklikle beraber 3 bin 600 günle emeklilikte yaş şartı aşamalı bir şekilde yükseltildi. Bu kapsamda 15 yıl sigortalılık süresi, 3 bin 600 prim günü ve yaş koşulunu 23 Mayıs 2002’de sağlayan çalışanlar mevcut yaş koşullarıyla emekli olabiliyordu.

EMEKLİLİK YAŞI ARTIRILDI

Fakat bu üç koşulu daha sonraki tarihlerde sağlayan çalışanlar için emeklilik yaşı aşamalı bir şekilde arttırıldı. Buna göre kadınlarda emeklilik yaşı 52 ile 58, erkeklerde ise 56 ile 60 arasında farklılık gösteriyor.

3 ŞARTIN BERABER SAĞLANMASI GEREKİYOR

3 bin 600 günle emeklilikte uygulanacak yaşın belirlenmesinde prim gününün tamamlandığı tarihin yanı sıra; sigortalılık süresi ve yaş koşulunun beraber sağlanması gerekiyor.

ASKERLİK VEYA DOĞUM BORÇLANMASI DETAYI

Bu yüzden prim gününü yıllar önce sağlayanlar da diğer iki koşulu sağlamaları durumunda daha yüksek yaşta emekli olabiliyor. Eksik prim günleri, askerlik veya doğum borçlanmasıyla tamamlanabiliyor. Borçlanmaya rağmen eksik günü olan çalışanlar ise isteğe bağlı sigortayla primlerini ödeyebiliyor.

3 BİN 600 GÜNLE EMEKLİLİK İPTAL OLABİLİYOR

Fakat isteğe bağlı sigorta süresinin 1259 günü geçmesi halinde, süreler Bağ-Kur kapsamında değerlendirildiği için SSK’dan 3 bin 600 günle emeklilik hakkı kaybedilebiliyor.

ASKERLİK VEYA DOĞUM BORÇLANMASININ DOĞRU ZAMANDA YAPILMASI GEREKİYOR

Aynı zamanda askerlik ve doğum borçlanmasının SSK kapsamında değerlendirilmesi amacıyla borçlanmanın doğru zamanda gerçekleştirilmesi şartı aranıyor.

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