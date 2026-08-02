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MEB’den öğrencilere 48 bin TL burs müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı doğrultusunda öğretmenlik programlarını seçecek üniversite adaylarına ilişkin burs desteğini duyururken, belirlenen öğretmenlik bölümlerine yerleşen 5 bin öğrenciye toplam 48 bin TL burs verileceğini açıkladı.

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Eklenme 02.08.2026 - 22:00
Güncellenme 02.08.2026 - 19:33

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılı çerçevesinde şartları sağlayan öğrencilere burs desteği vereceğini duyurdu.

AYLIK 4 BİN TL BURS

Bu kapsamda belirlenen öğretmenlik bölümlerine yerleşen 5 bin öğrenci, 12 ay boyunca aylık 4 bin TL burs desteği almaya hak kazanacak. Böylece öğrenciler, bir yıl içerisinde toplam 48 bin TL para yardımı almış olacak.

HANGİ BÖLÜMLERDE OKUYANLARA BURS DESTEĞİ VERİLECEK?

Buna göre burs kapsamında yer alan bölümler şu şekilde:

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Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR), Özel Eğitim Öğretmenliği, Matematik, İlköğretim Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya ve Felsefe Grubu Öğretmenliği, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Japonca Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE).

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

MEB, burs desteği için başvuru şartlarını açıkladı. Bu kapsamda burs desteğine başvuru yapacak adayların 1 Ocak 2025 tarihi ve sonrasında doğmuş olması, yani 22 yaşını doldurmamış olması,

MEB tarafından belirlenen öğretmenlik bölümlerini YKS tercih listesinde ilk 5 tercih arasında yazması,

İlgili bölüme yerleşerek üniversiteye kaydolması,

Branş temelinde belirlenen kontenjanlar içerisinde olması gerekecek.

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