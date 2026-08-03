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Gözler TÜİK’te! Temmuz ayı enflasyon verisi bugün açıklanıyor

Enflasyon verisi için bekleyiş sona eriyor. TÜİK bugün saat 10.00'da temmuz ayı rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak.

Oluşturan
Eklenme 03.08.2026 - 07:33

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği temmuz ayı enflasyon verilerini bugün açıklayacak. Saat 10.00’da yayımlanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri hem piyasalarda hem de vatandaşların ekonomik planlamalarında belirleyici olacak. Açıklanacak rakamlar; kira artış oranından enflasyon beklentilerine kadar birçok alanda etkisini gösterecek.

TÜİK temmuz ayı enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak?

TÜİK, enflasyon verilerini her ay olduğu gibi bu ay da ayın 3’ünde yayımlayacak. Buna göre temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün saat 10.00’da kamuoyuna duyurulacak. Verilerin açıklanmasının ardından aylık ve yıllık enflasyon oranları kesinleşecek.

Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne seviyede?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde temmuz ayına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 1,68 olarak açıklandı. Bir önceki ankette bu oran yüzde 1,57 seviyesinde bulunuyordu. Aynı ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,21, 12 ay sonrası beklenti yüzde 23,95 olarak öngörülürken, 24 ay sonrası beklentisi ise yüzde 17,83 seviyesine geriledi.

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Bugün açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte ağustos ayında uygulanabilecek kira artış oranı da netleşecek. Ayrıca açıklanacak veriler, ekonomi yönetiminin enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeleri ve piyasa beklentileri açısından da yakından takip edilecek.

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