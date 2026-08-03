Gözler TÜİK’te! Temmuz ayı enflasyon verisi bugün açıklanıyor

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... TÜİK , temmuz ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak; bu veriler, piyasalarda ve vatandaşların ekonomik planlamalarında belirleyici olacak.

, temmuz ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak; bu veriler, piyasalarda ve vatandaşların ekonomik planlamalarında belirleyici olacak. Temmuz ayı için enflasyon beklentisi, TCMB tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 1,68 olarak belirlenmiş, bir önceki ankette bu oran yüzde 1,57 seviyesindeydi.

tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 1,68 olarak belirlenmiş, bir önceki ankette bu oran yüzde 1,57 seviyesindeydi. Açıklanacak enflasyon rakamları, ağustos ayında uygulanacak kira artış oranını ve ekonomi yönetiminin enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerini etkileyecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği temmuz ayı enflasyon verilerini bugün açıklayacak. Saat 10.00’da yayımlanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri hem piyasalarda hem de vatandaşların ekonomik planlamalarında belirleyici olacak. Açıklanacak rakamlar; kira artış oranından enflasyon beklentilerine kadar birçok alanda etkisini gösterecek.

TÜİK temmuz ayı enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak?

TÜİK, enflasyon verilerini her ay olduğu gibi bu ay da ayın 3’ünde yayımlayacak. Buna göre temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün saat 10.00’da kamuoyuna duyurulacak. Verilerin açıklanmasının ardından aylık ve yıllık enflasyon oranları kesinleşecek.

Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne seviyede?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde temmuz ayına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 1,68 olarak açıklandı. Bir önceki ankette bu oran yüzde 1,57 seviyesinde bulunuyordu. Aynı ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,21, 12 ay sonrası beklenti yüzde 23,95 olarak öngörülürken, 24 ay sonrası beklentisi ise yüzde 17,83 seviyesine geriledi.

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Bugün açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte ağustos ayında uygulanabilecek kira artış oranı da netleşecek. Ayrıca açıklanacak veriler, ekonomi yönetiminin enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeleri ve piyasa beklentileri açısından da yakından takip edilecek.