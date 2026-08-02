Hükümetten Yaşlılara Çifte Sosyal Yardım Müjdesi: Tam 23 Bin 012 TL

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Türkiye’de şartları sağlayan 65 yaş üstü vatandaşlara çeşitli alanlarda sosyal yardım hizmetleri devam ediyor.

AYLIK 23 BİN TL’DEN FAZLA YARDIM

Bu doğrultuda, yaşlı aylığı ve evde bakım yardımı öne çıkarken, şartları sağlayan vatandaşlar her iki destekten birden yararlanabiliyor ve böylece, aylık 23 bin lirayı aşan yardım alma imkanına kavuşuyor.

Buna göre, sosyal güvencesi olmayan ve aranan koşulları yerine getiren 65 yaş üstüne ödenen bu yardım, ilgili vatandaşları ekonomik olarak desteklemeyi hedefliyor.

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Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, yaşlı aylığı doğrudan hak sahibine ödeniyor. Ayrıca evde bakım yardımı ise 65 yaş üstü vatandaşın bakım hizmetini üstlenen kişiye veriliyor. Bu yüzden, her iki yardım da farklı şartlara bağlı olarak değerlendiriliyor.

ÖDEMELERE ZAM GELDİ

Öte yandan, temmuz ayında memur maaş katsayısına göre bu sosyal yardımlara da zam geldi. Böylece 65 yaş aylığı 7 bin 257 lira 36 kuruşa yükselirken, evde bakım yardımı ise 15 bin 755 lira oldu. Bu sayede şartları sağlayan vatandaşlar her iki yardımı alabiliyor ve toplam yardım tutarı 23 bin 012 lirayı buluyor.

ARANAN ŞARTLARIN SAĞLANMASI GEREKİYOR

Fakat bu ödemelerin beraber alınabilmesi için ilgili mevzuattaki gelir ve hak sahipliği koşullarının yerine getirilmesi şart aranıyor.

EVDE BAKIM YARDIMI VE 65 YAŞ AYLIĞI KİMLERE ÖDENİYOR?

Diğer taraftan; evde bakım yardımı, gündelik ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan 65 yaş üstü vatandaşlara bakan yakınlara ve yaşlı aylığı ise 65 yaş üstü vatandaşlara ödeniyor.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

65 yaş aylığı için başvurular e-Devlet sisteminden veya kişinin ikamet ettiği bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) şahsen giderek yapılabiliyor. Evde bakım yardımına da e-Devlet’ten başvurulabiliyor.

Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşın ikamet ettiği bölgede yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine gidilerek müracaat edilebiliyor. Müdürlüklerin olmadığı bölgelerde ise kaymakamlıklara başvuru yapılabiliyor.