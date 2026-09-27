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E-ticarette sahte yorum ve 5 yıldız dönemi sona eriyor

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, e-ticarette ürün ve işletmelerin görünürlüğünü yapay bir şekilde artıran sahte yorum, beğeni, takipçi, favori, sepete ekleme ve 5 yıldız gibi işlemleri mercek altına alırken, vatandaşların satın alma kararlarını etkileyen bu uygulamaların mevzuata aykırı olduğunu duyurdu.

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Eklenme 27.09.2026 - 09:26
Güncellenme 27.09.2026 - 09:32

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, çevrim içi alışverişte vatandaşların satın alma kararlarını etkileyen yapay etkileşim uygulamalarına ilişkin denetimlerini devam ederken; kurul, yaptığı incelemelerde işletmelerin ürünler için online platformlarda görünürlüğünü artırmak için beğeni, görüntüleme, takipçi yorum ve 5 yıldız gibi verileri manipüle ettiğini açıkladı.

VATANDAŞLARI YANILTICI NİTELİKTE

Bu yöntemlerle ürün ve işletmelerin olduğundan daha çok ilgi gördüğü vurgulanırken, ilgili uygulamaların vatandaşları yanıltıcı nitelikte olduğu belirtildi.

ÜCRET KARŞILIĞINDA FAVORİYE ALINMASI İNCELENİYOR

Bakanlık, denetimlerde sahte yorum ve takipçilerin yanı sıra, ürünlerin ücret karşılığında favoriye alınmasını veya sepete eklenmesini sağlayan hizmetleri de incelemeye başladı.

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YANILTICI TİCARİ UYGULAMA

Türkiye gazetesinin haberine göre, işletmeden herhangi bir mal veya hizmet almayanların yorum yapmaya yönlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin online alışveriş sitelerinde yayınlanması da yanıltıcı ticari uygulama olarak olduğu belirtildi.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği doğrultusunda bir ürünün satışını artırmak için yanıltıcı değerlendirmeler yapılması veya ürünü onaylayan ifadelerin kullanılması için kişi ya da kuruluşlardan hizmet satın alınamayacağına vurgu yapıldı.

OLUMSUZ YORUMLAR ENGELLENİYOR

Öte yandan Reklam Kurulu, olumsuz tüketici yorumlarının görünürlüğünü engellemeye ilişkin hizmetleri de mercek altına alırken, bazı hizmetler vasıtasıyla işletmeler hakkındaki olumsuz yorumların paylaşılmasının veya insanlar tarafından görülmesinin engellendiğini belirledi.

ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTELERİNE ERİŞİM ENGELİ

Bunların vatandaşı ürün veya işletmelere yönelik gerçek kullanıcı deneyimine ulaştırılmayı zorlaştırdığı belirtilirken; kurul, mevzuata aykırı ilanların olduğu birçok online alışveriş sitesine yönelik erişim engeline hükmetti.

ERİŞİM ENGELİNE SEBEP OLAN İHLALLER

Bu kapsamda; arama motorlarına ilişkin 5 yıldız ve yorum satışından ticaret platformlarındaki takipçi, beğeni, favori ve sepete ekleme botlarına kadar birçok yapay etkileşim yöntemlerinin erişim engeli doğrultusunda yer aldığı öğrenildi.

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