Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın kanalı açıklandı!

Yeni sezonun ilk resmi sınavına Avrupa arenasında çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk müsabakasında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya geliyor. Avusturya’da gerçekleştirdiği hazırlık kampında oynadığı üç karşılaşmayı da kazanarak moral depolayan teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, taraftarının önünde galip gelerek tur kapısını İstanbul’da aralamak istiyor.

Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı şifresiz yayınlanacak

Avrupa yolculuğunun bu ilk ayağı, 21 Temmuz 2026 Salı akşamı saat 21.00’de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde başlayacak. Müsabakayı ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar için sevindirici haber ise yayının tamamen ücretsiz ve açık kanaldan yapılacak olması. Dev mücadele TV100 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak.

TV100 kaçıncı kanalda?

TV100’ü bilmeyen futbolseverler için kritik sorunun yanıtı da resmi olarak geldi. TV100 tarafından hazırlanan tanıtımda kanal frekans bilgileri ve platformlardaki kanal sırası açıklandı. Buna göre; TV100 kanalı Digiturk, D-Smart, KabloTV ve TV+ üzerinde 37. sırada, Tivibu’da 47. sırada ve TKGS sıralamasında ise 30. bantta. Türksat 4A uydusundan manuel frekans ayarı yapacak olanlar ise 11837 MHz frekansı, Dikey (V) polarizasyon ve 30000 sembol oranı değerleriyle kanal araması yaparak kanala erişim sağlayabilecek.

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Fenerbahçe turu geçerse ne olacak?

Polonya temsilcisi Gornik Zabrze karşısında iki maç sonunda üstünlük sağlayan taraf olması halinde Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna adını yazdıracak. Bu aşamada sarı-lacivertli ekibin rakibi, Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile İskoç ekibi Hearts arasında oynanacak eşleşmenin galibi olacak. 3. ön eleme turundaki ilk karşılaşmalar 4-5 Ağustos tarihlerinde oynanacak ve Fenerbahçe ilk maça kendi evinde çıkacak. Bu turun rövanş mücadeleleri ise 11 Ağustos’ta tamamlanacak. Bu turu da geçtiği takdirde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için son aşama olan play-offlara kalacak.

Fenerbahçe elenirse ne olacak?

Sarı-lacivertli ekibin Gornik Zabrze engeline takılması ve Şampiyonlar Ligi kulvarına veda etmesi durumunda ise Avrupa macerası sona ermeyecek. Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. Bu senaryoda Fenerbahçe’nin rakibi, Hollanda ekibi Twente ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros arasındaki eşleşmeden galip ayrılan taraf olacak.