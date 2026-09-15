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Kanserle mücadele eden müzisyen Soner Olgun’un durumu kritik: Tek isteği ortaya çıktı

67 yaşındaki şarkıcı Soner Olgun'un pankreas kanseriyle mücadele ettiği ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, Olgun'un tek isteği ise herkesi duygulandırdı.

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Eklenme 15.09.2026 - 11:04

Pankreas kanseri tedavisi gören Soner Olgun’un sağlık durumuna yönelik yapılan açıklamada, ünlü müzisyenin 1 Eylül tarihinde yoğun bakıma alındığı ve bilincinin açık olduğu belirtildi.

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Kanserle mücadele eden müzisyen Soner Olgun’un durumu kritik: Tek isteği ortaya çıktı
Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, Olgun'un kendi isteğiyle evine götürüldüğü ve burada oluşturulan özel şartlarda 24 saat hemşire gözetiminde tedavisinin devam ettiğini duyurdu.
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Kanserle mücadele eden müzisyen Soner Olgun’un durumu kritik: Tek isteği ortaya çıktı

TEK İSTEĞİ HERKESİ DUYGULANDIRDI

Edinilen bilgilere göre, ünlü müzisyenin kızının yoğun bakımda babasını ziyaret etmesine izin verildi. Olgun, kızını karşısında görünce duygulanarak tek isteğinin yoğun bakımdan çıkmak olduğunu belirtti.
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Kanserle mücadele eden müzisyen Soner Olgun’un durumu kritik: Tek isteği ortaya çıktı
Ünlü müzisyenin bu talebinin ardından doktorlar yaptığı değerlendirmede, Olgun'un normal odaya çıkarılmasına onay verirken, burada iki gün kalmasının ardından hastaneden ayrılarak evine dönmek istediği öğrenildi.
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Kanserle mücadele eden müzisyen Soner Olgun’un durumu kritik: Tek isteği ortaya çıktı

EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Bu kapsamda, doktorlar ve ailesi harekete geçerken, sanatçının ihtiyaç hissedebileceği tıbbi şartlar evinde oluşturuldu ve Olgun evine götürüldü. Sanatçının tedavisine evinde devam edildiği ve 24 saat hemşire gözetiminde tutulduğu öğrenildi.
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Kanserle mücadele eden müzisyen Soner Olgun’un durumu kritik: Tek isteği ortaya çıktı

SONER OLGUN'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sanatçının eski eşi Özlem Koldaş, konuya yönelik yaptığı açıklamada, Olgun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, şu an kendi evinde ve sevdiklerinin yanında olduğunu belirtti. Koldaş ünlü müzisyenin huzuru ve konforunun öncelikli olduğunu ifade ederek, sanatçının sevenlerinden iyi dilek ve dua temenni etti.
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Kanserle mücadele eden müzisyen Soner Olgun’un durumu kritik: Tek isteği ortaya çıktı

ESKİ EŞİNDEN AÇIKLAMA

Özlem Koldaş'ın Soner Olgun'a yönelik yaptığı açıklama şu şekilde: “Soner'i merak eden, arayan, soran ve güzel dileklerini ileten o kadar çok insan var ki... Hepinize tek tek cevap veremediğim için buradan küçük bir açıklama yapmak istiyorum.
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Kanserle mücadele eden müzisyen Soner Olgun’un durumu kritik: Tek isteği ortaya çıktı
Bildiğiniz gibi Soner Bey, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. 30 Ağustos tarihinde yüksek ateş nedeniyle kendisini hastaneye götürdük. 1 Eylül Salı günü kritik durumu nedeniyle yoğun bakıma alındı. Bilinci açık olduğu için kızının kendisini görmesine izin verildi.
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Kanserle mücadele eden müzisyen Soner Olgun’un durumu kritik: Tek isteği ortaya çıktı
Kızına ilk söylediği şey ise “Beni buradan çıkarın” oldu. Kendi isteği, doktorlarının değerlendirmesi ve kızlarının imzasıyla yoğun bakımdan normal odaya geçişini sağladık. İki gün sonra ise tek bir isteği vardı: “Beni evime götürün.”
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Kanserle mücadele eden müzisyen Soner Olgun’un durumu kritik: Tek isteği ortaya çıktı
Onun bu isteğini de yerine getirebildik çok şükür. Evinde ihtiyaç duyabileceği tüm tıbbi koşulları oluşturduk, 24 saat yanında hemşiresi var, ben de başındayım, sevdikleri ve ailesi yanında.
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Kanserle mücadele eden müzisyen Soner Olgun’un durumu kritik: Tek isteği ortaya çıktı
Kendisini yormamak için ziyaretleri çok sınırlı tutuyoruz. Şu anda kendi evinde olmak istediği yerde sevdiklerinin arasında. Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok önemli.
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Kanserle mücadele eden müzisyen Soner Olgun’un durumu kritik: Tek isteği ortaya çıktı
Evet, durumu çok kritik ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi. Sizlerden tek ricamız Soner'i dualarınızdan ve güzel dileklerinizden eksik etmemeniz.
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Kanserle mücadele eden müzisyen Soner Olgun’un durumu kritik: Tek isteği ortaya çıktı
Arayan, soran, mesaj atan, sevgisini ve güzel enerjisini gönderen herkese onun ve ailemiz adına yürekten teşekkür ederim. Şimdilik en çok ihtiyacımız olan şey biraz huzur, çokça sevgi ve dua.”
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