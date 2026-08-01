TZOB verileri yayımlandı: Temmuzun zam şampiyonu belli oldu

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) , temmuz ayına ilişkin üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi; en fazla zamlanan ürün sivri biber , en yüksek fiyat farkı ise havuç ta kaydedildi.

, temmuz ayına ilişkin üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi; en fazla zamlanan ürün , en yüksek fiyat farkı ise ta kaydedildi. Üreticide havuç 11 lira, markette ise 61,73 lira olarak belirlendi; bu da üretici ile market arasındaki fiyat farkını yüzde 461,2 olarak gösterdi.

11 lira, markette ise 61,73 lira olarak belirlendi; bu da üretici ile market arasındaki fiyat farkını yüzde 461,2 olarak gösterdi. Tarımsal girdi maliyetleri artmaya devam etti; mazot fiyatı aylık bazda yüzde 19,4, yıllık bazda ise yüzde 43,6 yükseldi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), temmuz ayına ilişkin üretici ve market fiyatlarını içeren değerlendirmesini yayımladı. Verilere göre markette fiyatı en fazla zamlanan ürün sivri biber olurken, üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkı ise havuçta kaydedildi. Raporda tarımsal girdi maliyetlerindeki değişimlere de yer verildi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın paylaştığı verilere göre üreticide 11 liraya satılan havuç, markette 61,73 liraya kadar ulaştı. Böylece üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 461,2 olarak hesaplandı. Havuçtan sonra en yüksek fiyat farkı elma, yeşil mercimek, kabak ve maydanozda görüldü.

Markette en fazla fiyat artışı hangi üründe yaşandı?

Temmuz ayında incelenen 39 market ürününün 19’unda fiyat artışı, 20’sinde ise düşüş gerçekleşti. En yüksek artış yüzde 86,2 ile sivri biberde kaydedildi. Kuru soğan, mısırözü yağı, kuru üzüm ve patates de fiyatı yükselen ürünler arasında yer aldı.

Haber Devam Ediyor

Markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 49 ile karpuzda görüldü. Yeşil fasulye, kiraz, havuç ve tavuk eti de fiyatı gerileyen ürünler arasında sıralandı.

Üretici fiyatlarında hangi ürünler öne çıktı?

Üretici tarafında takip edilen 31 ürünün 8’inde fiyat artışı yaşanırken, 16 üründe gerileme görüldü. En yüksek düşüş yüzde 51,1 ile havuçta gerçekleşirken, kuru soğan yüzde 52,9 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu.

Bayraktar, kuru soğandaki yükselişte Çukurova’daki hasadın tamamlanması ve İç Anadolu’da yeni hasadın henüz başlaması nedeniyle oluşan arz daralmasının etkili olduğunu belirtti. Sivri biber ve domateste kıyı bölgelerindeki sera üretiminin sona ermesiyle arzın azalması da fiyat artışını destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

Tarımsal girdi maliyetlerinde son durum

TZOB verilerine göre temmuz ayında mazot fiyatı bir önceki aya göre yüzde 19,4 yükselirken, yıllık artış yüzde 43,6 olarak hesaplandı. Elektrik, tarım ilacı ve bazı gübre kalemlerinde de yıllık bazda artışlar devam etti. Besi ve süt yeminde ise aylık bazda sınırlı düşüşler görülmesine rağmen yıllık maliyet artışları sürdü.