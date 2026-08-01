Milyonların beklediği Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak?

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Temmuz enflasyonu rakamları için geri sayım sürüyor. Ağustos ayının başlamasıyla birlikte gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımlayacağı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi. Açıklanacak enflasyon rakamları yalnızca ekonominin genel görünümünü ortaya koymakla kalmayacak; kira artış oranlarından maaş hesaplamalarına kadar birçok alanda belirleyici olacak.

TÜİK’in resmi veri yayımlama takvimine göre Temmuz 2026 dönemine ait enflasyon verileri 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak.

Temmuz enflasyon verileri 3 Ağustos’ta açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu her ay düzenli olarak yayımladığı enflasyon verileriyle tüketici fiyatlarındaki değişimi kamuoyuna duyuruyor. Temmuz ayına ilişkin TÜFE verilerinin açıklanmasıyla birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranları kesinleşecek.

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Açıklanacak veriler; kira artış oranlarının belirlenmesi, memur ve emekli maaş hesaplamaları, ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi ve çeşitli finansal düzenlemeler açısından önem taşıyor.

Piyasa beklentisi ne yönde?

AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine katılan ekonomistler, Temmuz ayında aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,82 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.

Beklentilere göre yıllık enflasyondaki düşüş eğiliminin de sürmesi bekleniyor. Haziran ayında yüzde 32,11 olarak kaydedilen yıllık enflasyonun, Temmuz verilerinin ardından yaklaşık yüzde 31,80 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Kesin rakam ise TÜİK’in yayımlayacağı resmi verilerle belli olacak.

Ağustos kira artış oranı nasıl belirlenecek?

Temmuz enflasyon verileri, Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi açısından da belirleyici olacak.

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca konut kiralarında uygulanabilecek azami artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle Temmuz ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayında uygulanabilecek yasal kira artış tavanı da kesinleşmiş olacak.

İş yeri kira sözleşmelerinde ise sözleşmede farklı bir hüküm bulunmaması halinde ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yine 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınıyor.

Ağustos ayı kira zammı henüz belli olmadı

Ağustos ayında uygulanacak resmi kira artış oranı şu an için açıklanmış değil. Çünkü hesaplamada esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması, Temmuz ayı enflasyon verilerinin eklenmesiyle oluşacak.

TÜİK’in 3 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacağı verilerin ardından;