SGK’dan annelere ek rapor parası müjdesi: İşte bilinmeyen destek

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), doğum yapan çalışan kadınlara sağlanan rapor parasına yönelik önemli bir uygulamaya devam ediyor.

KADINLARA RAPOR PARASI ÖDENMEYE DEVAM EDİLİYOR

Türkiye Gazetesi köşe yazarı ve SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, doğumun beklenen tarihten geç olması durumunda analık sigortası kapsamında verilen iş göremezlik ödeneğinin sona ermesine rağmen kadınlara rapor parası ödenmeye devam ettiğini duyurdu.

SİGORTALI KADINLARA GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

Buna göre, sigortalı kadınlara doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği sağlanıyor.

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ÇALIŞILAN SÜRELER DOĞUM SONRASI İZNE EKLENİYOR

Çoğul gebeliklerde doğum öncesi izin süresine iki hafta daha ilave ediliyor. Ayrıca annenin doktor onayıyla doğuma son iki haftaya kadar çalışması durumunda, çalışılan süreler doğum sonrası izin süresine ilave ediliyor.

ERKEN DOĞUMDA KULLANILAN İZİNLERE NE OLUYOR?

Erken doğumun meydana gelmesi halinde ise doğum öncesinde kullanılmayan izin günleri doğum sonrasına ekleniyor. Doğumun beklenen tarihten geç olması durumunda ise uzayan doğum süresine ait rapor parası analık sigortası yerine hastalık sigortası üzerinden ödeniyor.

Bu sayede uzayan doğum süreleri yüzünden geçen günler hastalık sigortasından karşılanıyor. Ayrıca annenin herhangi bir hak kaybı yaşanması engelleniyor.

RAPOR PARASI ŞARTLARI NELER?

Rapor parası alabilmek için doğumdan önceki son bir yılda en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin bildirilmiş olması gerekiyor. Bunun yanı sıra raporlu olunan süre içinde çalışılmaması, raporun başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sürmesi şartı aranıyor.

PRİM BORCUNUN OLMAMASI GEREKİYOR

Ayrıca, Bağ-Kur’lu kadınların prim borcunun olmaması şartı aranıyor.

RAPOR PARASI İÇİN DİLEKÇE YAZMAYA GEREK VAR MI?

Rapor parası almak için SGK’ya ayrıca talep dilekçesi verilmesine gerek kalmıyor. Doktorların e-Ödenek sistemi üzerinden düzenlediği raporlar doğrudan işleme alınıyor. Daha sonra ise bu süreç e-Devlet sisteminden takip edilebiliyor.