CarrefourSA satıldı: A101 ile birleşecek mi?

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık , CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'ini satın almış ve devir işlemleri 1 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanmıştır.

bünyesindeki , hisselerinin yüzde 89,28'ini satın almış ve devir işlemleri tarihinde tamamlanmıştır. CarrefourSA ve A101 , bağımsız bir şekilde faaliyetlerine devam edecek ve farklı yönetim yapıları altında kendi marka kimliklerini koruyacaklardır.

, bağımsız bir şekilde faaliyetlerine devam edecek ve farklı yönetim yapıları altında kendi marka kimliklerini koruyacaklardır. CarrefourSA CEO'su Hatice Evren liderliğinde, şirketin ekonomik yapısının güçlendirilmesi ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık, CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28’ini satın alırken, devir işlemlerinin tüm yasal onaylarının ardından resmen tamamlandı. Şirketten yapılan açıklamada, CarrefourSA’nın sermayesini temsil eden payların yüzde 89,28 oranındaki kısmın Aydın Grup’a devredilmesine yönelik Rekabet Kurumu dahil tüm yasal onay süreçlerinin sona erdiği ve devir işleminin 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla gerçekleştiği belirtildi.

A101 VE CARREFOURSA BİRLEŞECEK Mİ?

Bu işlemle beraber Aydın Grup bünyesinde yer alan Yeni Mağazacılık şemsiyesi altındaki perakende devleri CarrefourSA ve A101, faaliyetlerine farklı yönetim yapıları altında, ayrı alanlarda ve kendi marka kimliklerini muhafaza ederek bağımsız bir biçimde devam ettirecek.

CARREFOURSA CEO’SU LİDERLİK EDECEK

CarrefourSA, uzun yıllar boyunca devam eden perakende deneyimini yeni sahiplerinin ekonomik imkanlarıyla güçlendirerek büyüme temelli bir sürece giriyor. Bu sürece CarrefourSA CEO’su Hatice Evren önderlik edecek.

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“ALIŞVERİŞLER DAHA KEYİFLİ HALE GELECEK”

Öte yandan, Aydın Grup Yönetim Kurulu üyesi Erhan Bostan, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“CarrefourSA’nın yeni yatırımımızla sağlamlaşacak ekonomik yapısı, bize daha cesur adımlar atma olanağı sağlayacak. Mağazalarımıza gelen tüm müşteriler için daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmayı, alışverişi daha kolay ve keyifli hale getirmeyi amaçlıyoruz.

Ortaklarımız ve tedarikçilerimiz bakımından da güvenilir, değer oluşturan ve beraber büyüme iştahını artıran bir iş ortağı olmaya önem veriyoruz. Personelimiz için ise enerjisi yüksek, gelişim alanı açan, parçası olmaktan gurur ve heyecan duyulan bir iş yeri olmayı amaçlıyoruz.”

Bu kapsamda CarrefourSA ve A101’in birleşmeyeceği ve iki ayrı alanda faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.