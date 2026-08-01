HaberX
AnasayfaEkonomiCarrefourSA satıldı: A101 ile birleşecek mi?

CarrefourSA satıldı: A101 ile birleşecek mi?

Yeni Mağazacılık, CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'ini satın alırken, zincir marketin yeni sahibi A101 oldu. Bu kapsamda iki marketin birleşip birleşmeyeceği ise merak konusu oldu.

Oluşturan
Eklenme 01.08.2026 - 11:23
Güncellenme 01.08.2026 - 11:51

Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık, CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28’ini satın alırken, devir işlemlerinin tüm yasal onaylarının ardından resmen tamamlandı. Şirketten yapılan açıklamada, CarrefourSA’nın sermayesini temsil eden payların yüzde 89,28 oranındaki kısmın Aydın Grup’a devredilmesine yönelik Rekabet Kurumu dahil tüm yasal onay süreçlerinin sona erdiği ve devir işleminin 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla gerçekleştiği belirtildi.

A101 VE CARREFOURSA BİRLEŞECEK Mİ?

Bu işlemle beraber Aydın Grup bünyesinde yer alan Yeni Mağazacılık şemsiyesi altındaki perakende devleri CarrefourSA ve A101, faaliyetlerine farklı yönetim yapıları altında, ayrı alanlarda ve kendi marka kimliklerini muhafaza ederek bağımsız bir biçimde devam ettirecek. 

CARREFOURSA CEO’SU LİDERLİK EDECEK

CarrefourSA, uzun yıllar boyunca devam eden perakende deneyimini yeni sahiplerinin ekonomik imkanlarıyla güçlendirerek büyüme temelli bir sürece giriyor. Bu sürece CarrefourSA CEO’su Hatice Evren önderlik edecek.

Haber Devam Ediyor
TZOB verileri yayımlandı: Temmuzun zam şampiyonu belli oldu
Ekonomi
TZOB verileri yayımlandı: Temmuzun zam şampiyonu belli oldu
Üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 461'i geçti. TZOB, zamlanan ve ucuzlayan ürünleri açıkladı.
Bölgesel asgari ücret uygulanırsa ne olur? İsa Karakaş senaryoları sıraladı
Ekonomi
Bölgesel asgari ücret uygulanırsa ne olur? İsa Karakaş senaryoları sıraladı
İsa Karakaş, bölgesel asgari ücret uygulamasının işverenler, çalışanlar ve sosyal güvenlik sistemi üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

“ALIŞVERİŞLER DAHA KEYİFLİ HALE GELECEK”

Öte yandan, Aydın Grup Yönetim Kurulu üyesi Erhan Bostan, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“CarrefourSA’nın yeni yatırımımızla sağlamlaşacak ekonomik yapısı, bize daha cesur adımlar atma olanağı sağlayacak. Mağazalarımıza gelen tüm müşteriler için daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmayı, alışverişi daha kolay ve keyifli hale getirmeyi amaçlıyoruz.

Ortaklarımız ve tedarikçilerimiz bakımından da güvenilir, değer oluşturan ve beraber büyüme iştahını artıran bir iş ortağı olmaya önem veriyoruz. Personelimiz için ise enerjisi yüksek, gelişim alanı açan, parçası olmaktan gurur ve heyecan duyulan bir iş yeri olmayı amaçlıyoruz.”

Bu kapsamda CarrefourSA ve A101’in birleşmeyeceği ve iki ayrı alanda faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

TZOB verileri yayımlandı: Temmuzun zam şampiyonu belli oldu

47 dakika önce
Ekonomi

SGK’dan annelere ek rapor parası müjdesi: İşte bilinmeyen destek

2 saat önce
Ekonomi

Milyonların beklediği Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak?

4 saat önce
Ekonomi

Milyonlarca emekli bekliyor: Maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak?

1 gün önce
Altın
Ekonomi

Altın fiyatları haftanın son gününe düşüşle başladı

1 gün önce
Ekonomi

Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL oldu

1 gün önce