Motorin ve benzinin ardından sıra LPG’de: Zam için tarih verildi

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Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan artışların ardından gözler bu kez LPG fiyatlarına çevrildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre otogazın litre fiyatına 2 lira 50 kuruş zam yapılması bekleniyor. Artışın yürürlüğe girmesi halinde yeni fiyatların pazartesi gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

Motorin ve benzinde kısa süre önce yapılan fiyat güncellemelerinin ardından LPG’de de yeni artış beklentisi oluştu. Beklenen zam gerçekleşirse otogaz fiyatları bazı şehirlerde 34 TL sınırına yaklaşacak.

LPG zammı ne zaman uygulanacak?

Sektör kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre LPG’nin depo çıkış fiyatına litre başına 2 lira 50 kuruşluk artış öngörülüyor. Zam kararının hayata geçirilmesi durumunda yeni fiyat tarifesinin pazartesiyi salıya bağlayan gece pompaya yansıması bekleniyor.

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Akaryakıt fiyatları; dağıtım şirketlerinin uygulamaları, istasyon politikaları ve şehirler arasındaki rekabet koşullarına bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Mevcut tarifeye göre fiyatlar şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,18 TL

Motorin: 80,97 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 67,02 TL

Motorin: 80,82 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 68,14 TL

Motorin: 82,09 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir