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Samsunsporlu Carlo Holse ABD’ye gidiyor

Samsunspor’un Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse’nin, MLS ekiplerinden St. Louis City’ye 6 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında transfer olmak üzere olduğu öne sürüldü.

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Eklenme 21.07.2026 - 19:57
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Yaklaşık 3 yıldır formasını giydiği Samsunspor ile hem Süper Lig’de hem de Avrupa kupalarında başarılı bir performans gösteren Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre MLS’te boy gösteren St. Louis City, 27 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda kırmızı-beyazlı takımla anlaşmak üzere. Karadeniz ekibinin Holse’den yaklaşık 6 milyon dolar gelir elde edeceği öne sürülüyor.

Carlo Holse Samsunspor’dan ayrılıyor mu?

İngiliz medya organlarından The Athletic’in haberine göre, 27 yaşındaki Carlo Holse, 6 milyon dolar transfer bedeli ile ABD’nin St. Louis City takımına transfer olmak üzere. Haberde tarafların belirtilen bonservis bedelinde anlaşma sağladığı, resmi prosedürlerin de tamamlanmasının ardından Danimarkalı yıldızın Amerika yolcusu olacağı belirtildi.

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İddiaya göre Carlo Holse, St. Louis City’ye ‘’Designated Player’’ statüsüyle transfer olacak. Bu statüyle Holse’nin, kulübün maaş bütçesi kuralları kapsamında özel kontenjanla kadroya katılması planlanıyor.

Samsunspor ile yıldızı parladı

Kariyerine Kopenhag altyapısında başlayan ve 2023 yaz transfer döneminde Samsunspor’a transfer olan Carlo Holse, kırmızı-beyazlı takımla bugüne kadar çıktığı 114 maçta 22 gol atarken 14 de gol pası verdi.

Samsunspor, Carlo Holse’nin haricinde daha önce geçtiğimiz ara transfer döneminde Anthony Musaba’yı 5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe’ye, bu yaz transfer döneminde ise Hollandalı savunmacı Rick van Drongelen’i 5 milyon euro bedelle Yunan ekibi Panathinaikos’a göndermişti. Yaklaşık 6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi beklenen transferin tamamlanması halinde Holse, Samsunspor tarihinin en yüksek gelir getiren satışlarından biri olacak.

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