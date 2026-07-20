İstanbul hava durumu değişiyor! Sıcaklık 8 derece düşecek

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... İstanbul'da etkili olan kavurucu sıcaklar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından duyurulan Balkan kaynaklı yağışlar ile serinleyecek.

(AKOM) tarafından duyurulan Balkan kaynaklı yağışlar ile serinleyecek. Yağışlar, çarşamba günü başlayacak ve 4 gün boyunca İstanbul genelinde aralıklarla sürecek; sıcaklıklar 34 dereceden 25 dereceye kadar düşecek.

Uzmanlar, ani kuvvetli yağışlar ve sert rüzgarlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olmalarını ve trafikte yaşanabilecek aksaklıklara dikkat etmelerini öneriyor.

İstanbul’da genelinde günlerdir etkisini sürdüren ve poyrazın da hız kesmesiyle iyice bunaltıcı hale gelen kavurucu sıcaklar yerini serinletici bir yağış dalgasına bırakıyor. Hava sıcaklıklarının yükseldiği şu günlerde İstanbulluları rahatlatacak haberi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) duyurdu. Bölgeye giriş yapacak olan Balkan kaynaklı yağışlar, kentteki termometreleri hızla aşağı çekecek ve temmuz ayının ortasında kısa süreli bir sonbahar havası yaşatacak.

İstanbul’da yağışlar çarşamba günü başlayacak

İstanbul’da yağışlı hava çarşamba günü olarak netleşti. Salı günü de 34 dereceye varan yüksek sıcaklıklarla seyredecek olan hava, hafta ortasından itibaren etkisini kaybedecek. Çarşamba günü sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

32 dereceye gerileyecek olan sıcaklıklar, perşembe gününden itibaren 26 derece seviyelerine kadar düşecek. Sıcaklık düşüşünün cumartesi günü zirve yapması ve termometrelerin 25 dereceyi göstermesi bekleniyor. Böylece İstanbul’da hava değerleri kademeli olarak 7-8 derece birden azalarak kısa süreliğine de olsa mevsim normallerinin altına gerileyecek.

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Yağışlar 4 gün sürecek

AKOM’un haftalık tahmin raporlarına yansıyan verilere göre, çarşamba günü başlayacak olan gök gürültülü yerel sağanak yağışlar pazar gününe kadar İstanbul genelinde aralıklarla sürecek. Özellikle cumartesi günü yağış miktarının metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında düşmesi bekleniyor. Uzmanlar ve yetkili makamlar; ani bastırabilecek kuvvetli yağışlar, rüzgarın sert esmesi ve olası su birikintileri nedeniyle trafikte yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını önerdi.