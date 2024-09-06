Netflix’te yayınlanacağı duyurulan Famagusta’nın tanıtımları Türkiye’de gündem oldu. Kıbrıs Barış Harekatı’nı konu alan dizi, Rum propagandası yaptığı için Türkiye’de pek çok siyasi isim de tepki göstermişti. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Famagusta’nın Türkiye’de yayınlanıp yayınlanmayacağı da belirsizliğe girdi. Bugün yapılan son açıklama ile birlikte bu konudaki son karar verildi.

RTÜK Başkanı Açıkladı: Famagusta Dizisi Türkiye’de Yayınlanacak mı?

Famagusta dizisi Türkiye’de yayınlanmayacak. RTÜK Başkanı Şahin tarafından yapılan açıklamalarda dizinin Türkiye’de yayınlanmayacağı belirtildi. Türkiye kataloğunda yer almayacak dizi Kıbrıs çıkarmasını konu alıyor. Başkan Şahin tarafından yapılan açıklamalarda şöyle denildi;

“Famagusta isimli yapım, yakın tarihimizin barış ve kahramanlık destanı olan ‘Kıbrıs Çıkarması’ aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın kurtarılmasını amaçlayan ‘Kıbrıs Barış Harekâtı’, adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde Ada’ya huzur getirmiştir. Kahraman Türk askeri Kıbrıs’a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun göz yaşları silinmiştir. Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve kahraman ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlıştır. Yapım, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslanmıştır. Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye’de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır.”