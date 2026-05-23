MGM Açıkladı: Bayramda Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23-29 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Açıklanan verilere göre Kurban Bayramı süresince Türkiye’nin büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının özellikle iç, doğu ve güney bölgelerde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim değerleri civarında seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji haritalarında Marmara’dan Doğu Anadolu’ya kadar geniş bir alanda yerel kuvvetli yağış işaretleri yer aldı. Bayram süresince özellikle açık alanda plan yapan vatandaşların günlük tahminleri takip etmesi istendi.

23 Mayıs Cumartesi: Kuvvetli Sağanaklar Başlıyor

MGM’nin yayımladığı haritaya göre 23 Mayıs Cumartesi günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz çevresi için “yerel kuvvetli yağış” uyarısı yapıldı. Gün içerisinde beklenen sıcaklıklar bazı merkezlerde şu şekilde:

Bölge Tahmini Sıcaklık İstanbul 16 / 22°C Ankara 10 / 20°C İzmir 17 / 23°C Antalya 17 / 24°C Samsun 15 / 21°C Erzurum 4 / 15°C Diyarbakır 10 / 21°C

24 Mayıs Pazar: Yağış Alanı Genişliyor

24 Mayıs Pazar günü yağışların Türkiye’nin daha geniş bölümünde etkili olması bekleniyor. İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu çevresinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

Tahmin haritasında kuzey ve iç kesimlerde yoğun bulutluluk öne çıkarken, Ege kıyılarında hava sıcaklıklarının nispeten daha yüksek seyretmesi bekleniyor. İzmir’de sıcaklığın 24 dereceye kadar çıkacağı öngörülürken, Ankara’da en yüksek sıcaklığın 20 derece civarında kalacağı tahmin ediliyor.

25 Mayıs Pazartesi: İç ve Doğu Bölgelerde Sağanak Etkisi Sürecek

Haftanın ilk iş gününde İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sağanak yağışların devam edeceği bildirildi. Batı bölgelerde ise yer yer parçalı bulutlu hava görülecek.

Meteoroloji verilerine göre bazı illerde beklenen sıcaklık değerleri şu şekilde:

İl En Düşük / En Yüksek İzmir 18 / 25°C Antalya 16 / 26°C Ankara 12 / 21°C Trabzon 16 / 20°C Van 9 / 23°C

Arife Günü Yağış Uyarısı

26 Mayıs Salı günü, yani Kurban Bayramı arifesinde yurt genelinde çok bulutlu hava bekleniyor. Güney ve İç Ege, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu’nun güney kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji haritasında özellikle iç bölgelerde yoğun yağış sembollerinin yer aldığı görülüyor. İstanbul’da sıcaklığın 24 dereceye, İzmir’de 27 dereceye, Antalya’da ise 28 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, doğu illerinde daha serin hava etkili olacak.

Bayramın İlk Gününde Yağışlı Sistem Genişleyecek

Meteoroloji değerlendirmelerine göre Kurban Bayramı’nın birinci gününde yağışlı hava sistemi Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri ile Güney ve İç Ege’de etkisini artıracak.

Bayram namazı ve sabah saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların ani sağanak geçişlerine karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi. Doğu Anadolu’da Hakkari ve Şırnak dışında kalan birçok ilde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise aralıklı yağış bekleniyor.

Bayramın İkinci ve Üçüncü Gününde Türkiye Genelinde Sağanak Bekleniyor

MGM tahminlerine göre yağışlı hava sistemi bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ülke genelinde daha geniş alana yayılacak.

28 Mayıs Perşembe

Bayramın ikinci gününde Güney Ege kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun en güney kesimleri dışında Türkiye’nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

29 Mayıs Cuma

Bayramın üçüncü gününde de benzer hava koşullarının süreceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri dışında birçok bölgede sağanak geçişleri öngörülüyor.

Meteoroloji haritasına göre 29 Mayıs için Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Üç Büyükşehirde Bayram Havası

İstanbul Hava Durumu

İstanbul’da bayramın ilk gününde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İkinci ve üçüncü günlerde ise gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edildi. Sıcaklıkların hafta boyunca 21-24 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

Ankara Hava Durumu

Başkentte arife gününden itibaren yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor. Bayram boyunca aralıklı sağanak yağış görüleceği tahmin edilirken, sıcaklıkların 20-23 derece bandında kalacağı bildirildi.

İzmir Hava Durumu

İzmir’de bayram süresince parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Kent genelinde kuvvetli yağış beklentisinin düşük olduğu belirtilirken, sıcaklıkların 25-28 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu Özeti

Bölge Beklenen Hava Durumu Marmara Parçalı bulutlu, zaman zaman sağanak yağışlı Ege İç kesimlerde sağanak, kıyılarda parçalı bulutlu Akdeniz Yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak İç Anadolu Aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağış Karadeniz İç ve yüksek kesimlerde gök gürültülü yağış Doğu Anadolu Kuzey kesimlerde kuvvetli yağış ihtimali Güneydoğu Anadolu Kuzey kesimlerde yağış geçişleri

MGM’den Sıcaklık Değerlendirmesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık değerlendirmesinde, “Hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, özellikle gök gürültülü sağanak beklenen bölgelerde ani su baskını, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesini istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 23-29 Mayıs 2026 hava tahmin raporuna göre Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun birçok noktasında yerel kuvvetli yağış beklenirken, sıcaklıkların iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi. İstanbul ve Ankara’da bayram boyunca aralıklı yağış tahmini yapılırken, İzmir’de daha sakin bir hava öngörülüyor.