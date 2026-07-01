Van’da deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 09.31’de Van’ın Çatak ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
VAN’DAKİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?
AFAD’ın resmi internet sitesindeki bilgilere göre depremin merkez üssünün Van’ın Çatak ilçesi olduğu öğrenilirken, deprem bölgedeki vatandaşların kısa süreli paniklerine neden oldu.
DEPREMİN ARDINDAN CAN VE MAL KAYBI OLDU MU?
Yetkililer konuyla ilişkin olarak yaptığı açıklamada, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve şu an için herhangi bir can ve mal kaybına ilişkin bir bildiri yapılmadığını duyurdu.
DEPREMİN ARDINDAN YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA
Yetkililer vatandaşların panik yapmaması gerektiğine vurgu yaparken, herhangi bir olumsuzluğa karşı resmi kurumlardan gelecek açıklamaları takip etmeleri gerektiğini belirtti. Bölgede kısa süreli paniğe sebep olan depremin ardından bölgede olası hasar tespit çalışmalarına ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.