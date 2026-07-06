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MEB müfredatta değişen isimleri duyurdu! Kurtuluş Savaşı adı ne oldu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde ders kitaplarında yapılacak köklü revizyonları açıkladı. Kurtuluş Savaşı gibi isimler değişti. İşte tam liste.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
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Eklenme 06.07.2026 - 20:04
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim sisteminde uzun süredir üzerinde çalışılan kapsamlı içerik sadeleştirmesi ve terminoloji güncellemesinde sona geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı grup toplantılarında, ders kitaplarında yapılacak değişiklikleri duyurdu.

Bugünün en önemli gündemlerinden birisi olan bu durum özellikle Kurtuluş Savaşı’nın isminin değişecek olması nedeniyle eleştirildi. Ancak MEB’in listesinin ortaya çıkmasıyla değişikliklerin sadece bu tanım ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

Bakan Yusuf Tekin Kurtuluş Savaşı tanımının değişmesi konusunda “Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı. Bu süreç için ‘Milli Mücadele’ tanımını kullanmak tarihi süreklilik açısından çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır.” diyerek değişikliğin gerekliliğini açıklamıştı. Ayrıca kavramların değiştirilmesinin sadeleştirme ve öğrencilerin aklında daha iyi kalması adına yapıldığı da vurgulandı.

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İşte müfredatta değişen tüm isimler

Yeni eğitim öğretim döneminden itibaren ders kitaplarında, sınav sorulularında ve yardımcı kaynaklarda eski terimlerin yerine yer alacak yeni kavram şöyle;

Eski Müfredattaki Kavram Yeni Müfredattaki Karşılığı
Kurtuluş Savaşı Milli Mücadele
Ormanlarımız Yeşil Vatan
Türkiye’nin Deniz Yetki Alanı Mavi Vatan
Türkiye’nin Hava Sahası Gök Vatan
Bizans Doğu Roma
Ermeni Meselesi Asılsız Ermeni İddiaları
Haçlı Seferleri Haçlı Saldırıları
Orta Asya Türkistan
Ege Denizi Adalar Denizi
Coğrafi Keşifler Sömürgeciliğin Başlangıcı
Tehcir Kanunu Sevk ve İskan Kanunu
Pontus Meselesi Asılsız Pontus İddiaları

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