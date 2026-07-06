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Trump hangi otelde kalacak? Otel Ankara’da nerede?

Ankara'daki tarihi NATO Liderler Zirvesi geri sayımı başladı. ABD Başkanı Donald Trump hangi otelde kalacak ve alınan olağanüstü önlemler neler?

ABD Başkanı Donald Trump
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Eklenme 06.07.2026 - 20:44
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Türkiye, uluslararası diplomasinin en kritik buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanının bir araya geleceği NATO Liderler Zirvesi için Ankara’da tüm hazırlıkların tamamlandığı öğrenilirken günün konularından birisi de ABD Başkanı Donald Trump’ın kalacağı oteldi…

İşte Trump’ın kalacağı o otel

ABD Başkanı’nın konaklayacağı adres net olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklarda otelin adının JW Marriott Hotel olduğu belirtilse de güvenlik nedeniyle otel ismi paylaşılmıyor ve gizli tutuluyor. NATO zirvesini takip edecek gazeteciler dahi uygun görülmeyen bilgileri paylaşmıyor. Ancak edinilen bilgilere göre lüks otel, yüksek korunaklı bir askeri karargaha dönüştürülmüş durumda.

1000 kişilik ekibiyle Türkiye’ye gelen Trump’ın kalacağı yerin 190 metrekare olduğu ve tamamen kurşun geçirmez camlarla kaplandığı belirtildi.   Trump’ın “Canavar” (The Beast) lakabıyla bilinen zırhlı başkanlık aracı da Ankara’da görüntülendi. Trump’ın Boeing 747 tipi uçak ile Salı günü (bugün) Ankara’da olacağı bilinse de iniş tarihi henüz netlik kazanmadı. ABD başkanının görüşmeler sonrasında düzenlenecek basın toplantısının ardından ülkeye dönüş yapması bekleniyor.

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