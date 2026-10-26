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600 bin kamu işçisine Çalışma Bakanı Işıkhan’dan müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 600 bin kamu işçisini kapsayan yeni toplu sözleşmenin imzalanacağını ve bu kapsamda işçilerin haklarının gözetileceğini duyurdu.

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Eklenme 26.10.2026 - 20:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2027-2028 dönemi Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü‘ne yönelik önemli açıklamalar yaptı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAK

Yeni dönem protokolünün imzalanacağına dikkat çeken Bakan Işıkhan, işçilerin haklarını korumaya ve refahlarını iyileştirmeye yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

SON SÖZLEŞME TARAFLAR YAPILAN İSTİŞARELERLE İMZALANDI

Işıkhan, 2025’te 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025-2026 dönemi Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün taraflarla gerçekleştirilen toplantılar neticesinde imzalandığını anımsatarak ilgili protokolle işçilerin ekonomik ve sosyal haklarında birçok kazanım sağlandığını kaydetti.

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AYLIK BRÜT ÜCRET 42 BİN TL’YE ÇIKARILDI

Önceki protokol doğrultusunda aylık brüt taban ücretlerin 42 bin liraya çıkarıldığının altını çizen Işıkhan, taban ücretin üzerinde kalan işçilere ise seyyanen zam yapıldığını vurguladı. Aynı zamanda 2025 ve 2026 dönemleri için maaş zamları ile enflasyon farkına yönelik düzenlemelerin uygulanacağını kaydetti.

İŞÇİLERİN ÇALIŞMA ŞARTLARI İYİLEŞTİRİLECEK

Yeni döneme yönelik açıklama yapan Bakan Işıkhan, 2027 ve 2028 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesinin yeniden imzalanacağını ifade ederek bu süreçte istişarelerin önemine vurgu yaptı. Işıkhan, işçilerin haklarını gözetmeye, çalışma şartlarını geliştirmeye ve refahlarını artırmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

600 BİN KAMU İŞÇİSİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yeni dönem toplu iş sözleşmesinde yer alacak zam oranına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

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