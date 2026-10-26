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Memur emeklisine 25 bin TL seyyanen zam teklifi TBMM’de

Memur emeklilerine 25 bin 153 lira seyyanen zam yapılmasını öngören yasa teklifi 20 Ekim 2026 tarihinde Meclis’e düzenleme henüz yasalaşmadı.

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Eklenme 26.10.2026 - 22:00

Memur emeklilerine seyyanen zam yapılmasını öngören yasa teklifi, 20 Ekim 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu.

DÜZENLEME HENÜZ YASALAŞMADI

Teklifle beraber çalışan memurlara ödenen seyyanen zammın memur emeklilerine de ödenmesi planlansa da, düzenleme henüz yasalaşmadı. Bu nedenle ilgili ek ödemenin yapılıp yapılmayacağı henüz kesinleşmedi.

SEYYANEN ZAMMIN GÜNCEL KARŞILIĞI 25 BİN 153 TL

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ek madde ilave edilerek belirli emeklilik ve ölüm aylığı dosyaları üzerinden seyyanen zam yapılmasını öngören teklifte, 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması temel alınıyor. Yasa teklifinde bu hesaplamanın güncel karşılığının 25 bin 153 lira olduğu vurgulandı.

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EN YÜKSEK ÖDEMEYE İMKÂN VEREN DOSYA TEMEL ALIMASI DETAYI

Teklifte birden çok dosya üzerinden aylık alan kişiler için en yüksek ödemeye olanak sağlayan dosyanın temel alınması da öngörülürken teklifin kapsamı ve ödeme şartları, düzenleme yasalaşmadan kesinleşmiş bir hak olarak görülemiyor.

PRİME ESAS KAZANCA YANSITILACAK

Teklifin ikinci maddesinde ise 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) düzenleme yapılarak seyyanen zammın emekliliğe esas aylık tutarına ve prime esas kazanca yansıtılması amaçlanıyor.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Memur emeklilerine seyyanen ödeme yapılmasına yönelik süreçte belirleyici aşama, teklifin Meclis’teki yasama süreci olacak. Teklifin kabul edilip edilmeyeceği ve düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği şu an için netleşmedi.

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