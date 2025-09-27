Muğla’da 4 Yaşındaki DMD Hastası Çocuğun Polis Hayali Gerçek Oldu

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Göktuğ Karakaya, en büyük hayalini bir günlüğüne yaşama fırsatı buldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, minik çocuğa unutulmaz bir deneyim sundu.

Göktuğ’un polis olma isteğini öğrenen Milas İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak ve ekip arkadaşları harekete geçti. Öncelikle trafik polisleri Göktuğ’u evinde ziyaret ederek özel bir polis üniforması hediye etti. Ardından aileyi Emniyet Müdürlüğü’ne davet eden ekip, Göktuğ’u burada karşılayarak kurumun çeşitli birimlerini gezdirip gün boyu misafir etti.

Etkinlik sırasında polis kıyafetini giyen Göktuğ, polis araçlarıyla Emniyet Müdürlüğü’ne ulaştı ve burada yetkililerle tanıştı. Müdür Boydak, minik çocuğa ayrıca bir lego seti hediye ederek ziyaretin özel anlarına katkı sağladı. Gün boyunca yaşananlar, Göktuğ ve ailesi için moral ve mutluluk kaynağı oldu.