Ankara’nın Çubuk ilçesinde görev süreleri dolan savcı ve hakimlere veda programı düzenlendi. Çubuk’ta görev süresi dolan Hakim Pınar Gürsoy, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çalış, Hakim Veysi Vural ile diğer hakim ve savcılar için mesai arkadaşları tarafından veda yemeği verildi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, yaptığı açıklamada, savcı ve hakimlere yeni görev yerlerinde başarı diledi. Savcı ve hakimlerin ilçede önemli işler yaptıklarını aktaran Keleş, “Kendileriyle güzel bir çalışma döneminde hizmet etme fırsatı bulduk. Adaletin, asayişin temini açısından yaptıkları hizmet için kendilerine de teşekkür ediyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş da ilçede adaletin sağlanması için önemli görevleri üstelenen hakim ve savcılara teşekkür etti. Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş tarafından hakim ve savcılara teşekkür plaketi verildi.