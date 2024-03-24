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Bozüyük’te Kontrolden Çıkan Otobüsteki 14 Yolcu Yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkan otobüste bulunan 14 yolcu yaralandı.

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Bursa-Eskişehir kara yolunun Poyra köyü mevkisinde seyreden S.C. (45) idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüste yaralanan 14 yolcu, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkan otobüste bulunan 14 yolcu yaralandı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, hasarlı otobüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Trafik Kazası

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