Bozüyük’te Kontrolden Çıkan Otobüsteki 14 Yolcu Yaralandı

Bursa-Eskişehir kara yolunun Poyra köyü mevkisinde seyreden S.C. (45) idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Otobüste yaralanan 14 yolcu, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, hasarlı otobüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
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