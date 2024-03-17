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Bursa Büyükşehir Belediyesi 16 Bin Yeni Sosyal Konut İnşa Edecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önümüzdeki dönem şehre 16 bin yeni sosyal konut inşa edileceğini duyurdu.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Önümüzdeki dönem şehrimizde 16 bin yeni sosyal konut inşa ediyoruz. Bu projeyle başta yeni evlenen çiftlerimiz, emeklilerimiz ve işçilerimiz olmak üzere uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz.” ifadesini kullandı.

Aktaş, yaptığı açıklamada, yeni dönemde kent dönüşümün önemli bir konu başlığı olacağını belirtti.

Daha ulaşılabilir Bursa’yı inşa etmek için 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini açıklayan Aktaş, şehir kalitesini üst düzeye çıkarmak için bu dönem olduğu gibi yeni dönemde de çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önümüzdeki dönem şehre 16 bin yeni sosyal konut inşa edileceğini duyurdu.

Başkan Aktaş, şunları kaydetti:

“100 bin konutluk kentsel dönüşüm müjdemizin yanında çok önemsediğim başka bir konu daha var. Önümüzdeki dönem şehrimizde 16 bin yeni sosyal konut inşa ediyoruz. Bu projeyle başta yeni evlenen çiftlerimiz, emeklilerimiz ve işçilerimiz olmak üzere uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz. Sosyal konut projeleriyle şehrimizin hem doğu hem de batısında vatandaşlarımız için konut üreteceğiz. Belediye binasını boşaltmak dışında hiçbir eylem planı olmayan ilçe belediyesine sahip Mudanya ile Gemlik ilçelerimiz başta olmak üzere Bursa bütünündeki öncelikli alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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