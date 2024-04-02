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Bursa’da 3 Gencin Öldüğü Trafik Kazasıyla İlgili Davada Sanık Hükümle Tahliye Edildi

Bursa'da doğum günü eğlencesinden dönerken beton aydınlatma direğine çarpan otomobildeki arkadaşlarından 3'ünün ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

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Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, “taksirle ölüme neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Adem Duran (22), yaşamını yitiren Sinan Karakuş, Eda Nur Baykay ve Sıla Çelik’in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden gelen raporda maktullerin, alkollü olduğunu bildikleri halde sürücünün aracına bindikleri için tali kusurlu bulunduklarının belirtildiğini ifade etti.

Söz verilen sanık, maktullerin olay günü kendisinin alkollü olduğunu bildiklerini, gece Bursa’da kalmayı planladıklarını ancak Sıla Çelik’in işe gideceği için dönmek istemesi üzerine yola çıktıklarını anlattı.

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Bursa'da doğum günü eğlencesinden dönerken beton aydınlatma direğine çarpan otomobildeki arkadaşlarından 3'ünün ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın “taksirle ölüme neden olma” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma” suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, ayrıca sanığın tahliyesine karar verdi.

Adem Duran idaresindeki 16 AFT 818 plakalı otomobil, 15 Ekim 2023’te Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde demir korkuluklara, ardından beton aydınlatma direğine çarpmıştı. Hurdaya dönen otomobildeki Sinan Karakuş (22), Eda Nur Baykay (19) ve Sıla Çelik (17) hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücü tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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