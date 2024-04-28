HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa Haberleri »

Hakkında Hapis Cezası Bulunan Kişi Kaçmaya Çalışırken Vurularak Durduruldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan kişi, polise silahlı mukavemette bulunup kaçmaya çalışırken ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yayınlanma:
ABONE OL
Edinilen bilgiye göre, devriye görevinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri Furkan Kaçmaz idaresindeki 26 AEG 042 plakalı otomobili Soğanlı Mahallesi 1. Yeşilova Sokak’ta durdurmak istedi.
Çıkmaz Sokak’a giren şüpheli, polis ekiplerine silahla mukavemette bulunup yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis, zanlıyı bacağından yaralayarak durdurdu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Zanlının yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio

İlgili Haberler

Bursa’da Haciz İşlemine Giden İcra Memuru İle Avukatları Darbeden 2 Şüpheliye Gözaltı

16. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Bursa’da Yapıldı

Bursa ve Kütahya İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Bursa’da Kadim Mekanlar Akademisi’nin İkinci Durağı Yeşil Külliyesi Oldu

Uludağ Eteklerinde Orman Yangını Çıktı

Bursa’da 3 Gencin Öldüğü Trafik Kazasıyla İlgili Davada Sanık Hükümle Tahliye Edildi

Bilecik’te 8 Yıl 2 Ay Hapsi Kesinleşen Firari Hükümlü Yakalandı

Edirne’de 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne’de Nesli Tükenme Tehlikesindeki “Edirne Sümbülü”nü Koruma Çalışmaları Sürüyor

Edirne’de Evinde Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı

Alanya’da Tekneciler Arasında Çıkan Kavgada 6 Kişi Yaralandı

Terör Örgütü DEAŞ’a Yönelik “Bozdoğan-31” Operasyonlarında 38 Şüpheli Yakalandı