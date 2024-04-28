Hakkında Hapis Cezası Bulunan Kişi Kaçmaya Çalışırken Vurularak Durduruldu

Edinilen bilgiye göre, devriye görevinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri Furkan Kaçmaz idaresindeki 26 AEG 042 plakalı otomobili Soğanlı Mahallesi 1. Yeşilova Sokak’ta durdurmak istedi.
Çıkmaz Sokak’a giren şüpheli, polis ekiplerine silahla mukavemette bulunup yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis, zanlıyı bacağından yaralayarak durdurdu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Zanlının yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım.
Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.