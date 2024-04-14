Uludağ Eteklerinde Orman Yangını Çıktı

Osmangazi ilçesi Uludağ’ın eteklerinde henüz bilinmeyen sebepten orman yangını çıktı.
Ormanlık alandan çıkan dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, zorlu arazi şartlarında yangın bölgesine ulaşma ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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