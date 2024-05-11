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Kağıthane’de 3 Araç Birbirine Girdi: 3 Kişi Yaralandı

Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, Hamidiye Mahallesi Çilem Sokak'ta gerçekleşti.

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Kağıthane’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Hamidiye Mahallesi Çilem Sokak’ta seyir halindeki Anıl İ. yönetimindeki 34 HCU 818 plakalı araç iddiaya göre, yağmurun da etkisiyle kaymaya başladı.
Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen Şener B’nin kullandığı 34 FNE 209 plakalı araba ile 34 GM 6008 plakalı Alparslan S’nin kullandığı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 34 GM 6008 plakalı araç trafik ışıklarının olduğu direğe, 34 FNE 209 plakalı araba ise kaldırıma vurdu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada Anıl İ. ile yanındaki yolcu yaralanırken, diğer yaralı Alparslan S. sıkıştığı aracından itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından basın mensuplarına konuşan Şener B, diğer araçla kırmızı ışıkta beklerken Anıl İ’nin aracıyla aralarına girdiğini belirterek, “Bana vurunca yavaşladı. Kaza yola da taşabilirdi.” dedi.
Kaza nedeniyle kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Trafik Kazası

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