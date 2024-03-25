Kağıthane’de 3 Aracın Karıştığı Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde, Ankara istikametinde seyreden, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Önünde ilerleyen 27 J 1106 ve 34 GIR 335 plakalı araçlara çarpan otomobil devrildi. Kazaya karışan diğer 2 araç da bariyerlere çarptıktan sonra durabildi.
Zincirleme trafik kazasında devrilen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunmayan yaralı hastaneye kaldırdı.
Olay yerindeki incelemelerin tamamlanması ve kaza yapan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından tek yönden sağlanan trafik akışı normale döndü.
İlgili Haberler
Maltepe’de 6 Kilo 225 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali’nde “Kültür Sanatta Yapay Zeka” Paneli
İBB Başkan Adayı Kurum İstanbulluları Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’ne Davet Etti
Milli Eğitim Bakanı Tekin Beyoğlu’nda Ortaokul Temel Atma Törenine Katıldı
Bayrampaşa’da Ham Madde Deposunda Çıkan Yangın Söndürüldü
Kabataş Meydanı Ve Transfer Merkezi Projesi’nin 1. Etabı Açıldı