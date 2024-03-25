Kağıthane’de 3 Aracın Karıştığı Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde, Ankara istikametinde seyreden, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Önünde ilerleyen 27 J 1106 ve 34 GIR 335 plakalı araçlara çarpan otomobil devrildi. Kazaya karışan diğer 2 araç da bariyerlere çarptıktan sonra durabildi.

Zincirleme trafik kazasında devrilen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABER İstanbul Valiliği Yarın Kentte Beklenen Fırtına Nedeniyle Vatandaşlara Uyarıda Bulundu Kağıthane'de, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

​​​​​​​Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunmayan yaralı hastaneye kaldırdı.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanması ve kaza yapan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından tek yönden sağlanan trafik akışı normale döndü.