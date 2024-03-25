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Kağıthane’de 3 Aracın Karıştığı Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Kağıthane'de, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde, Ankara istikametinde seyreden, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Önünde ilerleyen 27 J 1106 ve 34 GIR 335 plakalı araçlara çarpan otomobil devrildi. Kazaya karışan diğer 2 araç da bariyerlere çarptıktan sonra durabildi.

Zincirleme trafik kazasında devrilen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

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Kağıthane'de, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

​​​​​​​Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunmayan yaralı hastaneye kaldırdı.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanması ve kaza yapan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından tek yönden sağlanan trafik akışı normale döndü.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Trafik Kazası

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