Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesinde 7 bölümden 101 öğrenci mezun oldu. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 13. dönem mezunlarını verdi. Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen törende 7 bölümden 101 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, fakültenin kuruluşundan bu yana desteklerini esirgemeyen hayırsever Mustafa Çıkrıkçıoğlu’na teşekkür etti.

ERÜ’de çalışmaları yürütülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı aşısında faz-1 çalışmalarının tamamlandığının belirten Altun, üniversitede Aşı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nün kurulduğu müjdesini verdi.

Enstitünün kurulmasında desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür eden Altun, “Geçen hafta itibarıyla Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü kurulmuş durumda. Bundan sonra inşallah ihtiyaç olmaz diyoruz ancak ihtiyaç olduğunda da aşı çalışmaları enstitümüzde oluşturulacak güzel bir araştırma ekibi ile daha üst seviyede yürütülen çalışmalar ile ortaya konulacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Şahan ve hayırsever iş insanı Çıkrıkçıoğlu da yaptıkları konuşmalarda, öğrencilere bundan sonraki yaşantılarında başarılar diledi.

Dönem birincisi Tarık Altun’un mezuniyet kütüğüne plaket çakması ile devam eden tören, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından sona erdi.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.