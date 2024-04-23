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Kırklareli’nde Taksi İle Otomobilin Çarpıştığı Kazada 5 Kişi Yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Mehmet K. yönetimindeki 39 T 0673 plakalı taksi, Sakızköy Caddesi’nde Serkan S. idaresindeki 39 ADF 247 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile takside bulunan Afan Ş, Uğur Alpay İ. ve Tülin Ç. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kırklareli
Trafik Kazası

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