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Kocaeli’de Belediye Otobüsüyle Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kocaeli'de belediye otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Kocaeli’de E.D. yönetimindeki 34 AE 1015 otomobil, Baki Komsuoğlu Bulvarı’nda aynı istikamette ilerleyen Ç.A. idaresindeki 41AIG 506 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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Kocaeli'de belediye otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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İzmit
Trafik Kazası

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