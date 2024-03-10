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Kocaeli’de Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı. İşte, detaylar...

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D-100 kara yolu İstanbul istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde seyreden E.A. idaresindeki 34 EDE 224 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar K’ye (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücü E.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Gebze
Trafik Kazası
Yaralı

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