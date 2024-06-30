Beyşehir’de ormanların usulsüzlüklere karşı korunması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı koruma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlere İlçe Emniyet Müdürlüğü unsurları da destek verdi.

Denetimler kapsamında yapılan önlem aramasında seyir halindeki nakil vasıtalarının taşıdığı orman emvallerinin damga ve nakliye tezkereleri ile 6831 sayılı orman kanununa göre uygunluğu kontrol edildi.

Balık Fabrikaları ve Balıkçı Tekneleri Denetlendi

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Beyşehir Gölü’nde faaliyet gösteren tatlı su avcılığı yapan balıkçı tekneleri ile balık alım kantarlarının yanı sıra ilçede bulunan balık işlemesi yapan tesisler denetime tabi tutuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver’in de eşlik ettiği su ürünleri kontrol ekipleri tarafından ilgili su ürünleri kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde tatlı su avcılığı yapan balıkçı teknelerini kullanan avcıların ruhsat ve belge kontrolleri yapılırken avlanan balıkların boy tahditlerine uygunluğu da yapılan ölçümlerle incelendi.

Balık alım yapılan kantarları ile balık işleyen tesislerde de benzer denetimler gerçekleştirilirken, balıkçılık sektörünün tüm paydaşlarına endemik tür yasağı ve balık boy tahditlerine karşı kurallara uygun av yapılması uyarılarında bulunuldu.

Beyşehir’de Büyükbaş Hayvanlar Hastalıklara Karşı Aşılanıyor

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, büyükbaşları aşılama ve kimliklendirme çalışmalarının devam ettiği vurgulanarak, “Özellikle büyükbaş hayvanlarda et ve süt veriminde ciddi kayıplara neden olan şap hastalığı ile mücadele için, önceki yıllarda rutin olarak 2 doz uyguladığımız aşı sayısı bu yıl 3’e çıkarılmıştır. Şap aşısı, hastalığa karşı koruyucu olması yanında, büyükbaş hayvanların sevkleri ve buzağı destekleme işlemleri için mecburidir.” ifadesi kullanıldı.